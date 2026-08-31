Después de que se diera a conocer el tráiler oficial de GTA 6, muchas personas quedaron a la expectativa de todo lo que podría ser este videojuego. Pero eso no es todo, sino que cientos de usuarios se han preguntado por el precio que tendría esta producción cuando llegue a las diferentes consolas en todo el mundo.

El video oficial dura un poco más de 25 minutos, en donde se muestran diferentes situaciones que tendrán que enfrentar los protagonistas. Además, también refleja todo lo que se podrá jugar, con las escenas en alta calidad, donde se ve a todos los integrantes del juego en full HD, con nuevas armas y misiones por cumplir.

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¿Cuánto costará el videojuego GTA 6 en Colombia?

Según dieron a conocer desde Rockstar Games, el juego Grand Theft Auto VI ya tiene una fecha de lanzamiento definida. Es decir que desde el próximo 19 de noviembre del 2026, las personas podrán disfrutar de esta producción sin problema en consolas PlayStation 5 y Xbox de las series X/S.

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Aunque aún no se han dado a conocer los precios oficiales, sí se dice que el posible valor de GTA VI sería de 79.99 dólares. Esto quiere decir que en Colombia, el valor sería de $252.600, pero podría cambiar según el valor del dólar en ese momento cuando vaya a hacer la compra.

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GTA 6 ‘An Extended Look’ in 4K. pic.twitter.com/upbKW9GgWL — GTA 6 Updates (@gtasix_) August 28, 2026

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Por otro lado, la versión Ultimate va a tener un costo un poco más elevado, en este caso de 99.99, es decir, $316.000 en Colombia. Se dice que esta edición va a presentar una expansión que va a ayudar a mejorar la experiencia del usuario, entre ellas nuevas armas, piezas de indumentaria, colección de carros, entre otros detalles.

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Las personas interesadas en ser los primeros en disfrutar del juego podrían hacer su respectiva reserva para empezar a descargarlo en sus consolas de videojuego desde el próximo 12 de noviembre, una semana antes de su lanzamiento. Sin embargo, esto será solo para algunos usuarios exclusivos, quienes van a poder disfrutar de este título con todas las novedades que muchos llevan esperando durante años.