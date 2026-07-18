¿Qué hace la FIFA con el trofeo original después de la FINAL del Mundial? Historia de la COPA

La Copa del Mundo es el símbolo más importante del fútbol y cada cuatro años vuelve a despertar la misma duda entre los aficionados. Después de ver al capitán del equipo campeón levantar el trofeo durante la premiación, muchos se preguntan qué ocurre con esa pieza histórica y si realmente acompaña a la selección en su regreso a casa. El protocolo de la FIFA establece un procedimiento específico que se cumple al finalizar cada Mundial y que volverá a aplicarse tras la final de 2026.

¿La Copa que levantan los campeones sí es la original?

La celebración que sigue al pitazo final comienza con la entrega de las medallas a los integrantes del equipo vencedor. Solo después de ese momento, la FIFA pone en manos del capitán el trofeo auténtico de la Copa del Mundo, el mismo que aparece en las fotografías oficiales y protagoniza las imágenes más recordadas del campeonato.

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Durante la ceremonia, los futbolistas pueden sostener la copa, levantarla frente al público, besarla y compartirla con el resto del plantel mientras celebran la conquista del título. Es la pieza original la que acompaña esos minutos de festejo, antes de que el organismo organizador vuelva a intervenir.

¿Qué hace la FIFA con el trofeo original después de la FINAL de la Copa Mundial 2026?

Una vez concluyen las celebraciones oficiales sobre el terreno de juego, la FIFA retira el trofeo y lo devuelve a su sistema de custodia. La entidad conserva permanentemente la Copa del Mundo debido a su enorme valor histórico, deportivo y material, por lo que ninguna selección campeona se queda con ella de manera definitiva.

En su lugar, el organismo entrega una réplica oficial al nuevo campeón. Esa es la copa que posteriormente viaja al país ganador y acompaña los desfiles, homenajes y celebraciones con los aficionados.

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Ese procedimiento ya ocurrió en Qatar 2022. Lionel Messi levantó el trofeo original durante la premiación junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Emir de Qatar. Finalizada la ceremonia, la selección argentina recibió la réplica oficial con la que continuó los festejos en Buenos Aires.

La diferencia entre la Copa original y la réplica

Las dos versiones tienen prácticamente el mismo diseño, por lo que distinguirlas a simple vista resulta complicado. Sin embargo, existe una diferencia clave: la Copa original está elaborada en oro, mientras que la que recibe el campeón solo utiliza ese material en el bañado superficial.

La réplica conserva la apariencia del trofeo gracias a un acabado “bañada en oro”, lo que permite mantener el mismo aspecto del galardón que levanta el campeón del mundo. Argentina o España seguirán exactamente ese protocolo cuando concluya la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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