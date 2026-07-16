A qué HORA inicia la Final del Mundial 2026: Así podrá ver transmisión EN VIVO desde Colombia

Llegó uno de los momentos más esperados por cientos de personas en el mundo y es que el próximo domingo se va a jugar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España vs. Argentina. Se espera que este sea uno de los encuentros más vistos del torneo, en especial porque se enfrenta un país europeo con uno de Sudamérica en uno de los partidos que pasará a la historia.

Sin importar el lugar donde se encuentren, las personas podrán ver este partido en vivo por medio de las diferentes aplicaciones y canales de televisión a nivel nacional e internacional. Además, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 va a ser un poco más larga en comparación con los otros partidos, teniendo en cuenta que el tiempo de descanso será de 30 minutos.

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¿A qué hora inicia la transmisión de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dónde ver en VIVO?

La final de la Copa Mundial de la FIFA será a las 2:00 p.m. hora Colombia, es decir, que a esa hora inician los actos protocolarios. Sin embargo, muchos canales van a dar inicio a la transmisión desde la 1:00 p.m., teniendo en cuenta que van a mostrar la llegada de los equipos, el calentamiento y todo lo que pasa antes del gran juego.

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El partido va a tener transmisión en vivo GRATIS por medio de los canales nacionales en Colombia, Caracol y RCN, pero si quiere tener todos los detalles, puede seguir la narración y los comentarios con el Rock N’ Gol de Radioacktiva, en todas nuestras redes sociales.

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Sin embargo, si no tiene ninguna de estas opciones, también podrá ver la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por medio de las plataformas de streaming, DirecTV y Disney+ en los canales de ESPN. Esto solo va a estar disponible en el plan de suscripción paga, así que esto no aplica para todos los usuarios.