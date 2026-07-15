La única Copa Mundial de la FIFA que ha ganado España: ¿En qué año fue y a qué país se enfrentó?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya definió a su primer finalista, como fue el caso de España. La ‘Roja’ se coronó como ganadora del lado izquierdo del cuadro, luego de derrotar a Francia en la semifinales por marcador de 2-0.

Los dirigidos por Luis De La Fuente fueron justos vencedores de esta eliminatoria, luego de neutralizar el gran ataque de Francia y explotar las falencias defensivas de ‘Les Blues’.

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España vuelve a una gran final del mundo, luego de varios años de espera, y por ello, aquí les contamos cuantas veces han llegado a esta instancia.

¿Cuántas veces ha jugado España la final de la Copa Mundial de la FIFA?

Para nadie es un secreto que, el talento de España ha quedado en evidencia destacada en este siglo. Varios de los jugadores que han pasado por esta selección en el último tiempo han demostrado su poderío en la cancha.

Gracias a esto, España ha conquistado varios títulos en el último tiempo, como es el caso de la Eurocopa de 2008, 2012 y 2024, además de la Copa Mundial de la FIFA 2010.

La ‘Roja’ vuelve a tener una oportunidad histórica en este 2026, gracias a la forma en la que superó a Francia en las semifinales de la máxima cita orbital.

Liderados por el desequilibrio de Lamine Yamal, este equipo ha brillado, incluso con tantos históricos como los de Mikel Oyarzabal o Mikel Merino.

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Esta será la segunda vez que España juegue la final de la Copa Mundial de la FIFA. La primera de ellas tuvo lugar en 2010, en una edición que tuvo lugar en Sudáfrica.

Dicho país recibió una final entre este combinado y Países Bajos. Esta definición se extendió a tiempo extra, en un choque que culminó por 1-0 para los ibéricos, con tanto de Andrés Iniesta.

Esta es, además, la única Copa Mundial de la FIFA conquistada por este combinado en su historia. Aun así, buscará repetir la hazaña en este 2026, ante un segundo finalista que saldrá del choque entre Inglaterra y Argentina.

Les recordamos que la final será el próximo 19 de julio. En dicha fecha habrá un nuevo campeón del balompié a nivel mundial, o un bicampeón, en caso de que gane Argentina.