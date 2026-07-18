La decisión de la FIFA de incorporar por primera vez un espectáculo musical durante el entretiempo de la final de la Copa Mundial 2026 no solo ha generado expectativa por su formato, sino también fuertes críticas. Una de las voces más contundentes fue la de Robert Smith, vocalista de The Cure, quien utilizó las redes sociales para cuestionar públicamente la iniciativa impulsada por el organismo rector del fútbol mundial.

El show se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y buscará replicar el modelo del tradicional espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. La producción estará bajo la supervisión de Chris Martin, líder de Coldplay, y reunirá a artistas de talla internacional como Madonna, Justin Bieber, Shakira y BTS.

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Robert Smith critica el espectáculo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La reacción del músico británico llegó poco después de que la FIFA presentara oficialmente el evento. En la cuenta de Instagram de The Cure, Smith compartió una publicación con declaraciones del presidente del organismo, Gianni Infantino, quien describió el espectáculo como un evento “innovador” que celebrará “el fútbol, la música y nuestros valores compartidos”.

El cantante respondió: “AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH… #Breadandcircuses #MUGWANK #pleasejustfuckoff”.

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Junto a ese mensaje, Smith publicó la reconocida imagen “Pale Blue Dot”, tomada por la sonda Voyager 1 de la NASA en 1990. La fotografía muestra a la Tierra como un diminuto punto en el universo y suele emplearse como una representación de la fragilidad de la humanidad. Además, el artista recurrió a la expresión latina “pan y circo” para reforzar su crítica hacia el nuevo formato elegido por la FIFA.

El histórico cambio que prepara la FIFA para la final de la Copa Mundial 2026

La edición de 2026 marcará un precedente en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez, la final incluirá una presentación artística durante el descanso, una propuesta inspirada en el espectáculo que desde hace décadas organiza la NFL en el Super Bowl.

La FIFA también explicó que el evento respaldará el Fondo Mundial de Educación Ciudadana, un programa que busca recaudar recursos para ampliar el acceso al deporte y a la educación de niños en diferentes países.

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