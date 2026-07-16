No es Argentina: Equipo con más goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA ¿Cuántos lleva? Este es el top 10

La Copa Mundial de la FIFA es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más grandes en la historia del fútbol. En cada una de sus ediciones este torneo presenta partidos imperdibles, con figuras totalmente legendarias sobre el campo.

Esta competencia ha presentado varios goles claves, a lo largo de su historia, donde además se han coronado con el campeonato varios combinados alrededor del mundo.

Gracias a su poderío, y también participaciones históricas, varias selecciones han logrado anotar numerosos tantos en toda la trayectoria de la Copa Mundial de la FIFA.

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Para demostrar esto, aquí les tenemos una lista de las selecciones que han anotado mayor cantidad de goles en la historia de este torneo.

Equipo con más goles en la historia de la Copa Mundial de la FIFA

En la historia de la Copa Mundial de la FIFA, varios combinados han dejado su huella de manera legendaria. Ya sea en un año puntual, o con distintas presentaciones reunidas, algunos países han conseguido llegar lejos en este torneo.

El talento de sus jugadores, y la fuerza de sus combinados históricos les ha permitido ser parte de lo más alto de esta competencia.

Justamente esto ha sido demostrado de forma reciente con Argentina. El equipo ‘albiceleste’ llega en este 2026 a su tercera final de las últimas 4 ediciones.

A pesar de esto, Argentina no es el país con mayor cantidad de tantos anotados en la historia de este torneo. De hecho, está bastante por detrás.

El primer puesto es para Brasil. La ‘canarinha’ es la máxima ganadora en la historia de esta competencia, y también la que más goles ha conseguido, con un total de 247.

La lista total se presenta de la siguiente manera:

1- Brasil – 247

2- Alemania – 243

3- Argentina – 171

4- Francia – 152

5- Italia – 128

6- España – 121

7- Inglaterra – 117

8- Países Bajos – 107

9- Uruguay – 92

10- Hungría – 87

A pesar de la gran diferencia obtenida por los 2 primeros puestos, esta lista demuestra la grandeza y el peso de estos 10 países en la historia de este torneo, en el que cada vez más naciones brillan.

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Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA se ha convertido en un torneo icónico, donde el fútbol siempre demuestra su grandeza.