Linkin Park Unshatter: estos son los precios para ver el documental de la banda en Colombia

‘Linkin Park: Unshatter’ se ha convertido en una de las principales novedades en el mundo del nu metal y el rock a nivel mundial en este mes de noviembre. Esta producción llega como un gran documental de la banda.

Esta entrega presentará todos los detalles inéditos de la gran reunión de Linkin Park, con imágenes de su presentación en Brasil durante el ‘From Zero Tour’.

Sin lugar a dudas este es un documental imperdible para todos sus fanáticos alrededor del mundo, sobre todo para los amantes de esta segunda etapa de la banda con Emily Armstrong como cantante.

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Si usted es uno de ellos y desea disfrutar al detalle de este ‘film’ en Colombia, aquí le contamos donde podrá hacerlo y cual es el costo de la boletería para estas funciones.

Linkin Park Unshatter: estos son los precios para ver el documental en Colombia

Para nadie es un secreto que Linkin Park es una de las bandas más queridas de los últimos años en Colombia. Este grupo ha presentado varios dos shows en el país que han sido un completo éxito.

Desde su gran regreso como agrupación, la banda ha demostrado una gran cercanía con su público, quien valora volver a ver a este grupo en vivo alrededor del mundo.

En forma de recuerdo a lo que ha sido su gran aventura desde el regreso en 2024, la banda grabó y lanzó ‘Unshatter’. Este es un documental en el que muestran como se construyó su gran regreso tras el triste fallecimiento de Chester Bennington.

Esta producción promete mostrar todos los detalles de la llegada de Emily Armstrong y Colin Brittain como nuevos integrantes de la banda, y también la grabación del álbum ‘From Zero’.

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El documental, de hecho, muestra al detalle su show en Sao Paulo en 2024, uno de los primeros desde su regreso. Sin dudas, será una oportunidad imperdible de volver a ver la potencia de Emily en los micrófonos.

Si usted desea ver esta producción en Colombia, le contamos que puede hacerlo con Cinemark, Cine Colombia y Cinépolis.

Los precios de boletería en sus sitios web para esta producción son los siguientes:

Cinemark: 16.450

Cinépolis: 25.000

Cine Colombia: 25.500

Todos los detalles de las funciones y salas de cine los puede encontrar en los sitios web oficiales de estas franquicias.