¿Junior de Barranquilla aun puede clasificar a los cuadrangulares? Estas son las cuentas que necesita el ‘tiburón’

Junior de Barranquilla ha sido uno de los equipos con actualidad más compleja en la Liga BetPlay 2026-II. El ‘tiburón’ ha atravesado un contexto difícil en este torneo, a causa de fuertes derrotas y empates vividos en los primeros partidos.

Este club atravesó una larga racha sin victoria en el comienzo del torneo, lo que lo obligó a cambiar de entrenador, al posicionarse como último en la tabla de posiciones.

En los últimos encuentros, Junior ha empezado a dar la cara, por lo que sus fanáticos empiezan a sacar cuentas para ver si aun alcanzan a llegar a la próxima fase.

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Si usted es uno de los grandes fanáticos del reciente bicampeón del FPC, aquí le contamos las cuentas que necesita el ‘tiburón’ para alcanzar la clasificación.

¿Junior de Barranquilla aun puede clasificar a los cuadrangulares?

El Junior de Barranquilla ha vivido fuertes altibajos en el inicio de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo ‘tiburón’ ha recolectado pocos puntos en estos primeros encuentros. De hecho, la tabla de posiciones ya los presenta fuera del sótano, aunque aun en la parte baja.

El panorama actual es el siguiente:

1- América de Cali – 24 puntos

2- Deportivo Cali – 21 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 20 puntos

4- Millonarios – 20 puntos

5- Atlético Nacional – 19 puntos

6- Independiente Medellín – 19 puntos

7- Deportes Tolima – 18 puntos

8- Independiente Santa Fe – 16 puntos

9- Llaneros – 14 puntos

10- Once Caldas – 12 puntos

11- Inter de Bogotá – 12 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 12 puntos

13- Águilas Doradas – 11 puntos

14- Boyacá Chicó – 11 puntos

15- Alianza – 11 puntos

16- Junior de Barranquilla – 9 puntos

17- Fortaleza – 9 puntos

18- Deportivo Pereira – 8 puntos

19- Deportivo Pasto – 8 puntos

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

En el caso puntual de Junior de Barranquilla, el ‘tiburón’ aun debe disputar 10 encuentros, en los que puede recolectar 30 puntos.

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Cabe recordar que la cantidad de puntos usual para clasificar en el FPC a la próxima ronda está sobre las unidades.

Por ello, Junior debería recolectar al menos 20 de los 30 puntos restantes. Sin lugar a dudas, estas cuentas los dejan en un contexto complicado.

Aun así, la expectativa de los fanáticos es total por lograr una clasificación histórica que mantenga sus aspiraciones de título con vida.