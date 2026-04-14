¿Qué es el ‘World Quantum Day’? Este es el significado detrás del doodle de Google HOY 14 de abril

Google sorprendió a todos sus usuarios con un doodle HOY 14 de abril. El icónico buscador de internet cambió su interfaz una vez más, para mostrar adornos que conmemoran una fecha sumamente especial en el mundo de la ciencia.

Tanto en el logo de esta empresa, como en varios apartados de su sitio web principal se pueden encontrar varios cambios representativos, al menos de forma visual.

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No obstante, si usted no lo ha notado, o incluso, desconoce el significado real de estos cambios, aquí se lo contamos al detalle.

¿Qué es el ‘World Quantum Day’?

Sin lugar a dudas, los doodle se han convertido en parte notable de las tradiciones de Google de manera anual. Estas son ilustraciones con las que el icónico buscador cambia su imagen, para conmemorar a personajes especiales, o fechas icónicas.

En este 14 de abril se ha producido uno nuevo, con el cual se sorprendió a muchos usuarios, y también se despertó la curiosidad en otros.

El cambio muestra el icónico loco de Google, con dos esferas que reemplazan a las letras ‘o’. Si no sabe de que se trata, le explicamos que estos dos elementos son las esferas de bloch.

Estos objetos son la representación de un elemento básico de la computación cuántica. Esto se debe a que este 14 de abril es el día mundial de la cuántica.

La razón por la que el ‘World Quantum Day’ se celebra en este día es la constante de Planck. Dicha fórmula se expresa como ‘(4.14 x 10^-15 eVs)’, siendo el 4.14 el número que encaja dentro del 14 de abril.

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Este es un gran homenaje por parte de Google a una de las ramas de la ciencia más importantes y reconocidas en el mundo, gracias a varios estudios y protagonistas claves en la historia.

🌐✨ On World Quantum Day, Google highlights the Bloch Sphere in its latest Doodle 🌀more News https://t.co/TZgwWS4Pns

It represents how qubits work in quantum computing—existing in multiple states at once, unlike classical bits. #WorldQuantumDay #GoogleDoodle #QuantumComputing pic.twitter.com/7SSCwbPwAv — anikmink (@ayeshaay0567) April 14, 2026

Si desea conocer más detalles sobre esta festividad, puede hacer click sobre el logo de Google, para así desplegar una búsqueda automática sobre el día mundial de la cuántica y la importancia de este campo de estudio.