Así son los audífonos de Google para traducir en tiempo real hasta 40 idiomas: ¿Cómo funcionan?

El avance de Google y la tecnología en los últimos años ha sido total. Miles de personas disfrutan con la posibilidad de facilitar su día a día, gracias a distintos elementos brindados por el crecimiento de esta industria.

Gracias a la tecnología puede automatizar procesos, acceder a acciones que antes parecían imposibles, o que incluso en tiempos anteriores conllevaban una mayor cantidad de esfuerzo.

Un ejemplo de ello son los Pixel Buds, los audífonos de Google que pueden incluso traducir hasta 40 idiomas en tiempo real, y aquí les contamos su funcionamiento.

¿Cómo funcionan los audífonos de Google que traducen en tiempo real?

¿Alguna vez imaginó poder entender 40 idiomas? Claramente este sería un logro notable, pero también imposible en las ideas de muchos.

Sin embargo, gracias al avance actual de la tecnología esto es real. Miles de traductores funcionan en el internet, con el objetivo de facilitar el entendimiento de los seres humanos de diversas lenguas.

No obstante, hay un dispositivo que le permite tener todos esos traductores en 1, y son los Google Pixel Buds.

Estos audífonos salieron al mercado hace varios años, pero muchos desconocen su funcionamiento con el que puede lograr entender 40 idiomas en tiempo real, y así sostener conversaciones con varias personas sin importar la lengua.

En su apariencia y en sus funciones básicas se manejan igual que cualquier modelo de audífonos bluetooth. Pero, una particularidad que le puede pedir al asistente de los Google Pixel Buds es ayuda para hablar en ciertos idiomas.

Al hacer esto, mientras va hablando, el micrófono de sus audífonos toma sus palabras, y las traduce y reproduce en otro idioma a través del altavoz.

Mientras que, si es otra persona la que habla con usted, estos micrófonos tomaran esa voz, y la traducirán en tiempo real para su entendimiento.

Sin duda alguna, este es uno de los elementos que demuestra con mayor notoriedad el poder de la tecnología en la vida de los seres humanos actualmente, al brindarle varias facilidades que antes eran imposibles.

Precio en Colombia

En caso de que quiera comprarlos en Colombia, la mejor opción es tiendas como Amazon o AliExpress. En estos sitios web pueden ser encontrado por precios entre 300.000 y 500.000 pesos aproximadamente.