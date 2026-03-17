St. Patrick’s Day: esto significa el ‘doodle’ con el que Google celebra la icónica festividad

El ‘St. Patrick’s Day’ es el gran protagonista del ‘doodle’ de Google este 17 de marzo. Esta icónica festividad tiene lugar a nivel mundial este día martes, en lo que es una celebración cada vez más reconocida.

Este festejo que tiene sus raíces de carácter religioso dentro de Irlanda, ha causado gran cantidad de emociones a nivel mundial, y en este 2026 también lo ha hecho de la misma manera.

Distintas personas y organizaciones han mostrado su apoyo a esta festividad, y de hecho, este martes, Google ha sido una de ellas, con lo que es su icónico ‘doodle’.

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Si aun no lo ha visto, o desconoce su significado, aquí les mostramos la gráfica con la que Google resalta esta fecha a nivel mundial.

¿Qué es un ‘doodle’ de Google?

Sin lugar a dudas, Google se ha convertido en uno de los sitios web más utilizados y visitados a nivel mundial diariamente. Miles de personas utilizan este buscador, para así acceder a grandes lugares de la tecnología.

Gracias a esta visibilidad, Google propiamente ha ganado una fama notable que ha utilizado para dar espacio a grandes leyendas, festividades o momentos claves.

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Parte de esto se da a través de los ‘doodle’, ilustraciones especiales con las que Google decora sus logos y da espacios especiales a estas fechas.

The google doodle today is actually really sick pic.twitter.com/YM7ddIImxD — sanna (@SannaR1) January 1, 2025

Un gran ejemplo se da este 17 de marzo, con lo que es el ‘St. Patrick’s Day’. Esta fecha de carácter religioso ha encantado a miles de seguidores en el mundo, y Google ha aprovechado este día para darle un espacio a esta cultura en su web.

¿Que significa el ‘doodle’ de ‘St. Patrick’s Day’?

En caso de que se lo haya perdido, les contamos que este 17 de marzo, Google ha decorado sus logos y su web al puro estilo de ‘St. Patrick’s Day’.

Su logo principal se puede ver modificado con la presencia de un trébol de la suerte, el cual reemplaza la primera ‘o’ de Google.

Esta es una clara referencia a este día, aunque esta no es la única modificación. Si lleva a cabo una búsqueda, en la barra superior también se verán detalles en verde y con presencia de elementos irlandeses.

Sin dudas, esta es una gran muestra de apoyo de Google a una festividad que cada año toma mayor relevancia.