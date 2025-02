Jimi Hendrix, Amy Winehouse y más artistas que predijeron su muerte

La muerte es quizá uno de los temas más ambiguos y, a pesar de las diferentes opiniones que hay al respecto, esta ha sido fuente de inspiración para innumerables canciones. De hecho, la gran mayoría de artistas ha hablado del fin de la vida tanto en sus letras como por fuera de la escena musical.

Desde tiempos inmemoriales, la música ha servido como un reflejo de las emociones humanas, incluyendo el miedo, la angustia y la reflexión en torno a la muerte. Algunos artistas han canalizado estos sentimientos a través de sus canciones.

Sin embargo, hay ocasiones en las que esas letras parecen ir más allá de la inspiración artística, convirtiéndose en predicciones de lo que estaría por venir. Aunque muchos músicos han hablado de la muerte sin tapujos, para algunos de ellos estas declaraciones se convirtieron una clase de presagio que años más tarde se cumpliría.

Artistas que predijeron su muerte

La idea de que algunas personas tienen la capacidad de prever su propio final ha sido motivo de debate en muchas culturas. Algunos creen que se trata de intuición, otros lo ven como una simple coincidencia, mientras que hay quienes consideran que los artistas, al estar tan conectados con sus emociones, pueden llegar a predecir su muerte.

A continuación, repasamos algunos de los casos más impactantes de estrellas de la música que anunciaron su propia muerte sin saber que sus palabras se harían realidad.

Jimi Hendrix

Antes de alcanzar el éxito con Are You Experienced, Jimi Hendrix grabó la canción ‘The Ballad of Jimi’, una pieza que parecía anticipar su destino. La letra hablaba de un hombre llamado Jimi que sabía que moriría en cinco años. Lo escalofriante es que Hendrix falleció exactamente cinco años después, el 18 de septiembre de 1970, debido a asfixia por aspiración de vómito tras una sobredosis de somníferos.

Tupac Shakur

El rapero Tupac Shakur también predijo su muerte en varias ocasiones. En 1994, dos años antes de ser asesinado en un tiroteo en Las Vegas, mencionó en una entrevista que no esperaba vivir mucho tiempo. Además, en algunas de sus letras expresó su convicción de que su destino estaba sellado, como en Ain’t Hard 2 Find, donde rapea sobre la posibilidad de ser blanco de un ataque.

Jeff Buckley

En su canción Dream Brother, menciona una imagen que coincide con las circunstancias de su muerte: «Asleep in the sand with the ocean wash over» («Dormido en la arena, con el océano lavándome»). En 1997, el cantante falleció ahogado mientras nadaba en el Wolf River Harbor, un canal del río Mississippi.

Amy Winehouse

Amy Winehouse, conocida por su voz única y su vida llena de excesos, también habló sobre su propia muerte en varias ocasiones. Su amigo Alex Foden reveló que la cantante le había dicho en varias oportunidades que creía que moriría joven y que sería parte del infame «Club de los 27». En 2011, con solo 27 años, Winehouse fue encontrada sin vida debido a una intoxicación alcohólica.

Bob Marley

Bob Marley es otro artista que, según su madre y personas cercanas, tenía una extraña capacidad para predecir el futuro. En una ocasión, cuando tenía 24 años, le comentó a sus amigos que estaba seguro de que moriría a los 36. Marley descubrió que padecía un melanoma en su pie en 1977, pero decidió no someterse a tratamiento. En 1981, exactamente a los 36 años, falleció tras la propagación del cáncer.