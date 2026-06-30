¿Qué pasará con Mackalister Silva en Millonarios? Se le acabó oficialmente su contrato con el embajador

En medio de la preparación para una nueva temporada, David Mackalister Silva y Millonarios se enfrentan a un nuevo dilema. El futuro del eterno capitán del ‘embajador’ genera gran incertidumbre entre la hinchada, pues todavía no se ha informado sobre qué pasará con él tras finalizar oficialmente su contrato este martes 30 de junio.

El cuerpo técnico de Millonarios ya empieza a hacer ajustes en su plantilla y va en búsqueda de nuevos fichajes para mejorar sus resultados. Aquí le contamos lo que se sabe hasta el momento sobre el mediocampista.

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¿Mackalister Silva renovará contrato con Millonarios?

El mediocampista se ha vuelto una ficha clave, pues durante 10 años se ha puesto la camiseta del embajador y la cinta de capitán para estar al frente. Sin embargo, este 30 de junio concluyó de manera oficial su vínculo contractual con Millonarios, motivo por el que la hinchada esta bajo la espera de saber sobre su futuro en el equipo.

‘Macka’ cuenta con un poco más de 460 partidos disputados, en lo que logró anotar en 63 ocasiones y consiguió 65 asitencias. Además, en cinco oportunidades ha logrado conquistar títulos oficiales vistiendo la camiseta del ‘embajador’.

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Su liderazgo, disciplina y juego lo ha llevado a ganarse el corazón de la hinchada. Sin embargo, el futbolista ya tiene 39 años, por lo que las directivas del club podrían considerar la renovación de su contrato, pues a pesar de que no tuvo una temporada del todo irregular, podría ser un factor importante al momento de tomar una decisión.

No obstante, se espera que se anuncie en los próximos días la decisión y acuerdo al que llegaron. Mientras tanto, el futuro de Mackalister Silva seguirá estando en el limbo y generando incertidumbre entre la hincada de Millonarios.