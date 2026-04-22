Xbox baja precio de Game Pass en Colombia: nuevos costos y cambios clave

La estrategia de Xbox da un giro relevante en 2026. La compañía decidió ajustar el precio de su popular servicio de suscripción, Game Pass, en varios mercados, incluida Colombia, con una reducción que busca recuperar la percepción de valor entre los jugadores. Sin embargo, la rebaja no llega sola: también implica un cambio importante en el acceso a uno de los lanzamientos más esperados cada año, la saga Call of Duty.

En Colombia, los nuevos precios ya están vigentes y marcan el punto de entrada más accesible en meses recientes. El plan Essential queda en $29.900 mensuales, mientras que Premium se ubica en $39.900. Por su parte, la suscripción Ultimate, la más completa del ecosistema, ahora cuesta $49.900 al mes. Este ajuste solo impacta las versiones más robustas del servicio, ya que otras modalidades mantienen sus tarifas sin variaciones significativas.

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El cambio responde a una presión acumulada durante los últimos meses. Tras el incremento cercano al 50% aplicado en 2025, parte de la comunidad comenzó a cuestionar si el catálogo justificaba el costo. La discusión llegó incluso a la dirección de Microsoft, donde la nueva CEO de Microsoft Gaming, Asha Sharma, tomó una postura clara al afirmar que el modelo necesitaba ajustes. Según sus propias palabras, “se había vuelto demasiado caro para los jugadores”, lo que aceleró una revisión interna del servicio.

Cambios en los estrenos de videojuegos en el Game Pass

Pero la reducción del precio tiene una contraparte clave que redefine la propuesta del servicio. Los próximos títulos de Call of Duty ya no debutarán en Game Pass el mismo día de su lanzamiento. En lugar de eso, Microsoft optó por integrar estos juegos al catálogo meses después, dentro del año siguiente a su estreno oficial. La decisión rompe con una de las principales ventajas competitivas del servicio en los últimos años.

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A pesar de esta modificación, los títulos anteriores de la franquicia seguirán disponibles sin cambios, por lo que la medida solo afecta a futuros lanzamientos. Desde la compañía explican que este ajuste resulta esencial para equilibrar costos y mantener una biblioteca sólida sin elevar nuevamente los precios.

El nuevo enfoque intenta sostener el atractivo de Game Pass mediante un catálogo amplio, acceso multiplataforma y beneficios adicionales, incluso sacrificando la inmediatez en ciertos estrenos. La apuesta de Xbox ahora se centra en lograr un balance entre precio competitivo y contenido de calidad, en un mercado cada vez más exigente.

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