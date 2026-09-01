¿Qué canciones aparecen en GTA 6? Def Leppard y más confirmados en banda sonora

Hace unos días se dio a conocer el tráiler oficial del nuevo videojuego GTA VI, uno de los más populares y esperados del 2026, que espera sorprender a todos sus usuarios con sus gráficas, narrativa, poderes, entre otros. Pero eso no es todo, sino que el juego va a contar con unos sonidos que desde ya están generando comentarios positivos por parte de los fans, quienes no paran de hablar de cómo estos éxitos le dan vida a este juego.

Durante el juego, las personas van a poder escuchar a diferentes bandas de rock, pop, rap y hasta ritmos urbanos que esperan ayudar a amenizar la experiencia de los fans. El juego llegará a las diferentes consolas de PlayStation y Xbox el próximo 19 de noviembre del 2026, así que aún hay muchas dudas sobre todas las novedades.

Leer más: ¿Cuánto valdrá en Colombia el videojuego GTA VI? Habrá dos versiones disponibles

¿Qué canciones aparecen en GTA 6?

Después de conocer el tráiler oficial de Grand Theft Auto, las personas han hablado sobre todos los éxitos musicales de importantes bandas que se pueden escuchar en este videojuego. En esta oportunidad, la historia de Jason y Lucia empieza de una forma diferente, así que ahora tendrán que vivir como si fueran una pareja real para ir sumando puntos en cada misión, mientras avanza el crimen en Vice City.

Durante el lanzamiento del tráiler, los usuarios encontraron varias canciones de The Pointer Sisters, Def Leppard, Cliff Richard, entre otros cantantes que son muy populares y ahora han llevado su música a las consolas.

Seguir leyendo: ¿Filtración masiva de GTA VI? Hacker publica videos del videojuego y Rockstar rompe el silencio

Lista oficial de canciones de GTA VI

Pop Bottles – Birdman

Pronund Town – Sexxy rED

Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers

Love Bites – Def Leppard

Devil Woman – Cliff Richard

Mine O’Mine — Aluna y Jayda G

Inner Light – Elderbrook y Bod Moses

Cars and Girls – Prefab Sprout

Here’s the songs featured in the GTA VI extended look preview on Netflix 👀 Birdman & Lil Wayne — “Pop Bottles”

Sexyy Red & Tay Keith — “Pound Town”

Kodak Black — “Skrilla”

The Bellamy Brothers — “Let Your Love Flow”

Def Leppard — “Love Bites”

Depeche Mode — “People Are… pic.twitter.com/7gJVDF3lel — Complex Music (@ComplexMusic) August 27, 2026

Hasta ahora, estos son los sencillos que se conocen del tráiler de GTA VI, pero se dice que cuando se haga el lanzamiento oficial se podrían encontrar varias sorpresas en cuanto a la banda sonora del juego. Incluso, se dice que en esta oportunidad, importantes artistas le darían vida a situaciones especiales de este videojuego, con el fin de mostrar sus canciones en una plataforma completamente diferente.