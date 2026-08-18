¿Cuándo sale el tráiler de GTA 6 en Netflix? Tendrán acceso exclusivo durante 6 horas

El 2026 se convirtió en el año que dejó varios estrenos de videojuegos que nadie esperaba ver. En esta oportunidad, GTA 6 va a presentar su tráiler exclusivo en la plataforma de streaming Netflix, el cual va a tener transmisión en VIVO en todo el mundo. Este sería el tercer tráiler del popular videojuego y, por eso, hay gran expectativa por todo lo que se podría mostrar, y se hará un evento por todo lo alto con el fin de que no se pierda ningún detalle de este nuevo videojuego.

Los tráilers anteriores se dieron a conocer por medio de la aplicación de YouTube, pero en esta oportunidad se hará un poco más exclusivo. Por eso, el lanzamiento del tráiler se hará por medio de Netflix y estará ahí exclusivamente por seis horas; después se podrá ver en otras plataformas.

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Hora y fecha exacta para ver el tráiler oficial de GTA 6 en Netflix

Las personas interesadas en ver el tráiler en Netflix lo podrán hacer el próximo 27 de agosto y, aunque aún no se conoce cuánto va a durar en total el video, sí se dice que podría ser muy corto, pero daría muchas sorpresas. Además, se dice que podría sorprender al mostrar algo un poco más cinematográfico, teniendo en cuenta que se va a estrenar en una de las plataformas de streaming más populares de la industria.

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Por medio de las redes sociales oficiales de Rockstar ya se dieron a conocer todos los detalles de los horarios exactos para ver el tráiler en los diferentes países. En el caso de Colombia, el tráiler se va a estrenar el 27 de agosto a las 2:00 p.m. y en YouTube se va a poder ver a las 8:00 p.m..

Tenga en cuenta que, para poder ver el tráiler en Netflix, los usuarios deben tener activa una suscripción paga; de lo contrario, no será posible poder verlo y tendrían que esperar a que se haga el lanzamiento oficial por medio de la plataforma de YouTube.