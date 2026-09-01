Ella es Ignacia Fernández, la reina de belleza que hará parte de Rock al Parque cantando death metal

Rock al Parque 2026 promete ser uno de los festivales de música más importantes que se va a realizar este año, pues con su celebración de los 30 años quiere hacer historia como uno de los eventos gratuitos con mayor número de asistentes. Hace unos días se dio a conocer el cartel oficial del evento, en donde hay varias agrupaciones internacionales que buscan hacer historia con su paso por el festival de música en Bogotá.

Una de las artistas que más llamó la atención es Ignacia Fernández, vocalista de la banda de death metal Decessus, una de las agrupaciones invitadas a esta edición de Rock al Parque 2026. La mujer no solo se ha consolidado en la industria musical, sino también en la del entretenimiento, pues fue reina de belleza hace tan solo unos años.

Leer más: ¿Por qué el ‘copetón’ es la imagen oficial de Rock al Parque 2026? Este es su verdadero significado

¿Quién es Ignacia Fernández, vocalista de Decessus?

La banda originaria de Chile, Decessus, está lista para aterrizar en Rock al Parque el próximo 10, 11 y 12 de octubre del 2026, en donde quieren mostrar lo mejor de su talento con un show por todo lo alto que pocas personas esperaban ver.

Hace un tiempo, la vocalista de esta banda de death metal estuvo participando en Miss Mundo 2026, donde representó a Chile y, en el momento de presentar uno de sus talentos, sorprendió a todos con su tono de voz al cantar. De hecho, no desaprovechó la oportunidad e interpretó frente a cientos de personas varios de los éxitos de su banda que dejaron a más de uno en “shock”.

Seguir leyendo: Lista oficial de bandas internacionales en Rock al Parque 2026; algunas ya se habían presentado

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacia Fernández (@ignacia.fdez)

En ese momento, Ignacia reveló que se sentía feliz de poder mostrar su talento ante cientos de personas en el mundo, quienes no esperaban que una reina de belleza fuera una fan y vocalista de una banda de metal. El video de su presentación rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde todos estaban hablando de este momento, asegurando que, sin duda, era una de las más talentosas.

Ahora, la mujer va a llegar a Rock al Parque junto a Martin Fenix, Carlos Palma y Jaime Pape, quienes conforman su agrupación de death metal, convirtiéndose en una de las agrupaciones más relevantes del cartel en esta edición 2026. La banda nació en el 2020 y con la aparición de Ignacia en Miss Mundo se volvieron muy populares en redes, así que desde entonces han dado varias giras internacionales, cobrando gran relevancia en la industria.