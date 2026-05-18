¿Qué canción de The Beatles fue considerada precursora del heavy mental?

Cuando se habla del nacimiento del heavy metal, aparecen nombre como Black Sabbath, Led Zeppelin o Deep Purple. Pero muchos músicos y seguidores del genero aseguran que una canción de The Beatles abrió el camino mucho antes de que existiera oficialmente el genero.

Se trata de Helter Skelter, tema incluido en el álbum The White Album de 1968 y considerado por muchos como una de las canciones más pesadas y agresivas que había hecho una banda mainstream hasta ese momento.

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Helter Skelter rompió completamente con el sonido clásico de la banda

Hasta finales de los años 60, la banda ya había exprimentado con psicodelia, rock y sonidos más complejos. Pero Helter Skelter sorprendió a los propios fans de la banda debido a su energía caótica, guitarras distorsionadas y una interpretación vocal mucho más agresiva de Paul McCartney.

La canción nació después de leer que The Who había grabado el disco más ruidoso y salvaje del momento. El resultado fue un tema completamente distinto a lo que la gente esperaba de The Beatles.

Ahí nació parte del heavy metal

Con riffs pesados, baterías explosivas y una energía descontrolada, Helter Skelter terminó influyendo directamente en el sonido que años después desarrollarían bandas de hard rock y heavy metal.

Muchos de los críticos musicales han considerado el tema como una especie de protometal, lo que significa un sonido precursor del heavy metal moderno. Aunque no era el metal que se conocería después, si rompió muchas reglas para la época.

Paul McCartney mostró un lado completamente distinto

Uno de los aspectos que más sorprendió del tema fue escuchar a Paul McCartney gritando y cantando con tanta intensidad. La canción se alejaba totalmente del estilo melódico y romántico que muchas personas asociaban con The Beatles.

Durante la grabación de este, los integrantes terminaron exhaustos después de largas sesiones llenas de improvisación y volumen extremo.

Décadas después sigue siendo una canción histórica

Más de 50 años después, Helter Skelter continúa siendo considerada una de las canciones más pesadas e influyentes de la banda. El tema ayudó a expandir los limites del rock y demostró que la banda podía experimentar con sonidos muchos más agresivos y oscuros.

Black Sabbath es visto como el gran creador del heavy metal pero muchos fans aseguran que una pequeña parte del género comenzó realmente cuando lanzaron Helter Skelter.

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