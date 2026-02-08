Los fragmentos más icónicos del rock que nunca tuvieron letra; The beatles, Pink Floyd y más

En el rock, a veces la música habla más que las palabras. Existen riffs, solos y pasajes instrumentales que se han quedado en la memoria colectiva, incluso sin tener letra. Bandas legendarias como The Beatles, Pink Floyd y muchas más han creado momentos inolvidables que demuestran que, a veces, un fragmento musical basta para emocionar y trascender generaciones.

El portal ‘Indie Hoy’ publicó recientemente una lista con las canciones que contienen los fragmentos instrumentales más icónicos del rock, esos momentos memorables que se quedaron en la historia sin necesidad de letra.

Los fragmentos más icónicos del rock que nunca tuvieron letra

En muchas ocasiones, los artistas recurren a recursos como “na na na”, “la la la” y otros similares, que, de manera inesperada, terminan convirtiéndose en los fragmentos más memorables e icónicos de sus canciones. A conituación le dejamos cuáles fueron los más icónicos y que sin duda serán muy recordados.

‘Hey Jude’ – The Beatles

Paul McCartney resaltó en varias ocasiones que esta canción la escribió a modo de consolación a Julian Lennon por la separación de sus padres. Pero, lo que la volvió tan icónica fue su estribillo compuesto solo por un “na na na”.

‘Crocodile Rock’ – Elton John

El artista es conocido por sus grandes letras que logran conmover a más de uno. Pero sin duda, el momento más recordado de su canción es “la la la”, pero el resto de la canción solo hace referencia a la potencia de los recuersos de una persona.

‘De Do Do Do, De Da Da Da’ – The Police

Muchas personas no lograron entender el sentido de esta canción, sentido por el que fue ampliamente criticado. Pero el estribillo “De Do Do Do, De Da Da Da” justamente es una crítica a la banalidad, según explicó Sting: “Estaba tratando de exponer un punto intelectual sobre cómo lo simple puede ser tan poderoso”, reveló en entrevista con Rolling Stone.

‘The Great Gig in the Sky’ – Pink Floyd

Esta canción recurre a una exploración vocal improvisada con el sonido de la vocal “a”, una técnica que permite transmitir emociones profundas, sin necesidad de ponerlas en palabras. Gracias a este recurso, la música logra comunicar sentimientos que la letra por sí sola no podría abarcar, generando un impacto más visceral y dejando que el oyente sienta la emoción de manera directa.