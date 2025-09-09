Paul McCartney fue a ver en vivo a Oasis, y esta su reacción: ¿Se acabó la rivalidad?

Paul McCartney protagonizó un momento viral este 9 de septiembre. El legendario bajista de los Beatles asistió a uno de los recientes shows de Oasis, en un hecho que hace algunos años parecía totalmente imposible.

Luego de una reconocida rivalidad entre este artista y los hermanos Gallagher, ‘Macca’ asistió a uno de los shows de la histórica gira de reunión de Oasis.

Más noticias: La polémica razón por la que le prohibieron a Liam Gallagher lanzar maracas a sus fans

Esto claramente sorprendió a miles de fans, aunque lo que más destacó fue la reacción de Paul McCartney a este show, la cual quedó captada en video.

Paul McCartney asistió a un show de Oasis

Indudablemente, el regreso de Oasis ha sido uno de los momentos más grandes en la historia de la música. Los hermanos Gallagher dejaron a un lado sus diferencias y volvieron a los escenarios en este 2025.

Luego de varios años de ausencia, esta banda volvió para estremecer a todos sus fans, con éxitos brillantes como ‘Don’t Look Back In Anger’ o ‘Wonderwall’.

Ante este regreso, miles de fanáticos, e incluso fanáticos, han aprovechado para ver a esta legendaria banda en vivo.

Lo sorpresivo para muchos es que, uno de ellos es Paul McCartney, el legendario bajista de los Beatles, quien protagonizó una reconocida rivalidad con Oasis por años.

Más noticias: Noel Gallagher reveló la verdad de su relación con Liam y la reunión de Oasis: “lo había olvidado”

‘Macca’ fue grabado mientras presenciaba este importante evento, y lo que sorprendió a muchos fans fue la reacción de este músico.

Paul McCartney fue visto grabando partes del show, y también durante la salida de este.

Paul McCartney, the only one standing in his section, taking a video of Noel Gallagher singing "Little By Little#OasisLive25 pic.twitter.com/YywZZXLJIt — Oasis Mania (@OasisMania) September 7, 2025

Mientras McCartney era encontrado en la salida del show, un fan le preguntó por su opinión respecto al show de Oasis.

Paul definió su opinión de este legendario concierto con una sola palabra: ‘Fabuloso’, lo que encantó a varios fans de la banda de los Gallagher.

¿Fin de la rivalidad?

Sin lugar a dudas, esta es una notable demostración de que la rivalidad entre McCartney y Oasis llegó a su fin.

Estas diferencias habían surgido durante los ’90’s, cuando Noel Gallagher aseguró que su banda ya era más importante que los Beatles.

Esto, claramente, no gustó a McCartney, lo que desató una rivalidad que finalmente llegó a su fin en este 2025.