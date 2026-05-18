Cuál es la boleta más barata en combo e individual del Festival Cordillera 2026: ¡Aproveche!

El Festival Cordillera 2026 ya comenzó a mover a miles de fanáticos en Colombia luego de revelar oficialmente las fechas y precios de boletas para su próxima edición. Como cada año, muchos seguidores quieren asegurar su entrada lo antes posibles, buscando las opciones más baratas tanto en como como por día individual.

El evento es uno de los festivales musicales más importantes de Latinoamérica, volverá a reunir artistas de rock, pop latino y indie en Bogotá.

Esta es la boleta más barata en combo

La boleta más barata tiene un valor aproximado desde los $699.000 pesos colombianos más servicio, dependiendo de la etapa disponible y la plataforma de venta oficial.

Esta entrada permite el acceso general al festival durante ambas jornadas y suele agotarse rápidamente debido a la alta demanda del evento,

Muchos seguidores del festival aprovechan estas primeras etapas porque los precios aumentan progresivamente conforme se acerca la fecha del evento.

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¿Cuánto cuesta la entrada individual más económica?

La boleta más barata por día tiene un precio aproximado desde los 399.000 pesos más servicio, aunque el valor puede cambiar según la etapa y disponibilidad.

Las entradas para jornadas específicas comienzan a venderse después de los combos completos o en fases posteriores de preventa. Varios usuarios prefieren asegurar primero el combo antes de que suban los precios.

El Festival Cordillera se convirtió en uno de los más importantes de Colombia

Desde sus primeras ediciones, el Cordillera logró posicionarse como uno de los eventos musicales más fuertes del país.

El festival se caracteriza por reunir artistas latinoamericanos, bandas de rock, propuestas alternativas y figuras históricas de la música en español.

Cada año miles de personas esperan el anuncio del cartel oficial y las fechas de venta de boletería.

Una vez se termine la primera fase de venta, las entradas aumentaran de precio automáticamente.

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