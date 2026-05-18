¿Qué pasó con Nick Valensi? The Strokes anuncia que se baja de la gira el guitarrista

El regreso de The Strokes a los escenarios internacionales quedó marcado por una noticia inesperada. A pocas semanas del lanzamiento de su nuevo álbum, la agrupación confirmó que el guitarrista Nick Valensi no participará en una parte de la próxima gira mundial y tomará un descanso temporal de los conciertos programados para este año.

La banda compartió el anuncio mediante sus redes sociales, donde explicó que el reemplazo de Valensi será Steve Schiltz, reconocido por su trabajo como líder de la banda Longwave y por su estrecha relación con el grupo desde la escena neoyorquina de principios de los 2000.

Le puede interesar: ¿The Strokes en Bogotá? Revelan pista de concierto de la banda en Colombia y la expectativa es total

“Nick tomará un descanso temporal de la gira programada, pero esperamos su regreso. Sosteniendo la guitarra mientras tanto estará nuestro viejo amigo Steve Schiltz, a quien muchos recordarán de nuestros primeros días en Nueva York. Tenemos suerte de contar con él”, expresó el grupo en el comunicado oficial.

No es la primera vez que el guitarrista se ausenta de la banda

La ausencia de Nick Valensi no resulta completamente nueva para los seguidores de The Strokes. El guitarrista ya se había ausentado de varios conciertos realizados a comienzos de año, especialmente durante las fechas previas a Coachella. En aquel momento, Steve Schiltz también ocupó su lugar sobre el escenario. Sin embargo, Valensi reapareció semanas después durante las presentaciones de la banda en el famoso festival californiano.

Necesita saber: Anuncian nuevo festival de rock con The Strokes y Gorillaz como protagonistas; cuándo, dónde y precio

El tour mundial acompañará el lanzamiento de Reality Awaits, el primer disco de estudio de The Strokes desde The New Abnormal de 2020. El nuevo material llegará oficialmente el 26 de junio y representa el período más largo sin lanzamientos inéditos en la carrera de la agrupación liderada por Julian Casablancas.

La producción del álbum estuvo a cargo del reconocido productor Rick Rubin y se desarrolló en Costa Rica, un entorno que influyó en la nueva etapa creativa del quinteto. Hasta el momento, el grupo ya presentó dos sencillos: Going Shopping y Falling Out of Love, este último estrenado recientemente en plataformas digitales y presentado en televisión durante su aparición en The Late Show with Stephen Colbert.

Ver también: The Strokes, Goo Goo Dolls, The Offspring y más estarán en un mismo festival de rock ¿Cuál?: cartel completo

La gira incluirá fechas en Reino Unido, Europa, Norteamérica y Japón, además de una esperada parada en Sudamérica. The Strokes confirmó su regreso a Argentina como uno de los artistas principales de Primavera Sound Buenos Aires 2026. El evento también contará con figuras como Gorillaz, FKA Twigs, Lily Allen y Courtney Barnett.

Mientras los fanáticos esperan novedades sobre el regreso definitivo de Nick Valensi, la banda mantiene intactos sus planes promocionales y apuesta fuerte por una nueva etapa discográfica que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del rock alternativo en 2026.