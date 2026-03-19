Publican cierres viales por Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: Así será el 20, 21, 22 y 23

Bogotá se prepara para vivir 3 días de fiesta y celebración con el Festival Estéreo Picnic. Este icónico evento que se ha convertido en tradición dentro de la escena musical del país prepara shows y experiencias inolvidables un año más.

La ciudad empieza a prepararse para recibir a los mejores artistas del momento, y también a varios fanáticos de la música que llegarán a vivir un ‘mundo distinto’.

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Si usted es uno de los que asistirá a estos shows, o transitará por la ciudad en estas fechas, aquí les contamos cuales son todos los cierres viales que se preparan en Bogotá.

Estos son los cierres viales en Bogotá por el Estéreo Picnic 2026

El Festival Estéreo Picnic 2026 guarda grandes emociones para los fanáticos de toda la música en el país. Artistas de la talla de Deftones o The Killers dirán presente en escenarios brillantes de Bogotá.

Estas presentaciones generan una emociones indudable, pero, también implica que la ciudad tendrá varias aglomeraciones entre el 20 y el 22 de marzo cuando se lleve a cabo este festival.

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Para evitar esto, habrá algunos cierres viales y desvios a tener en cuento. Estos fueron publicados recientemente por las autoridades correspondientes, y aquí se los revelamos.

– Del 19 al 23 de marzo

Avenida calle 63, avenida carrera 68 y avenida carrera 60 cierre total de calzada sur desde las 2:00 p.m. del 19 a las 8:00 a.m. del 23.

– Desde las 12:00 a.m. del 20 a las 8:00 a.m. 23 de marzo

Avenida calle 63, avenida carrera 68 y avenida carrera 60 ciclorruta sur

Avenida calle 63, avenida carrera 68 y avenida carrera 60 sendero peatonal costado sur

Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53 calzada occidental

Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53 ciclorruta occidental

Avenida carrera 60 entre avenida calle 63 y avenida calle 53 sendero peatonal costado occidental

Avenida carrera 60 entre transversal 59A y avenida calle 63 calzada oriental

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A carril de la calzada norte

Sin lugar a dudas este evento tendrá emociones de principio a fin, por lo que les recomendamos tomar precauciones, tanto para su llegada, como para el retorno a su casa.