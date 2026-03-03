Rockactividad
Foto de Djo y Tom Morello, artista del FEP

Crédito: Getty Images

Festival Estéreo Picnic 2026 ya tiene horarios por días: conozcalos

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya hizo públicos los horarios oficiales por jornada

La espera terminó. El Festival Estéreo Picnic 2026 ya hizo públicos los horarios oficiales por jornada y, con ello, comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. La cita será en Bogotá, ciudad que por tercer año consecutivo alberga el encuentro que invita a sus asistentes a sumergirse en “Un Mundo Distinto”.

Con el anuncio de la programación diaria, los fanáticos pueden organizar con precisión su recorrido entre escenarios y evitar perderse a sus artistas favoritos. La distribución de presentaciones confirma que la experiencia estará diseñada para mantener la energía al máximo desde la apertura de puertas hasta el cierre de cada noche. Como es habitual, el festival contará con múltiples tarimas que funcionarán en paralelo, por lo que revisar los horarios se convierte en un paso indispensable para disfrutar cada show sin contratiempos.

La edición 2026 del FEP se llevará a cabo durante cuatro jornadas, del 20 al 22 de marzo, consolidando un formato que ha demostrado ser exitoso en convocatorias anteriores. La capital colombiana vuelve a posicionarse como epicentro cultural y musical gracias a este evento que reúne a miles de asistentes nacionales e internacionales.

Horarios Festival Estéreo Picnic

Viernes 20 marzo

Escenario Estéreo Picnic Smirnoff

  • 14:15 – 15:00 School of Rock
  • 16:45 – 17:45 Royel Otis
  • 18:45 – 19:45 Djo
  • 20:45 – 21:45 Turnstile
  • 23:15 – 00:45 Tyler, the creator

Escenario Un Mundo Distinto Adidas

  • 16:00 – 16:45 Elniko Arias
  • 17:45 – 18:45 Katseye
  • 19:45 – 20:45 Addison Rae
  • 21:45 – 23:00 Lorde
  • 00:45 – 2:15 Peggy Gou

Escenario Bosque Samsung S26

  • 15:15 – 16:00 Error999
  • 16:45 – 17:45 Manú
  • 18:45 – 19:45 Santos Bravo
  • 20:45 – 21:45 Timo

Escenario Páramo

  • 16:45 – 17:45 Innexen (live)
  • 17:55 -19:10 Roz
  • 20:20 – 21:20 Six Sex
  • 21:30 – 23:00 Yosuke Yoshimatsu
  • 23:00 – 00:00 Diossa
  • 00:00 – 1:30 Peter Blue
  • 1:45 – 3:00 Brutalismus 3000

Escenario Lago

  • 16:00 – 16:45 Entreco
  • 17:45 – 18:45 The Warning
  • 19:45 – 20:45 Nicolás y los fumadores
  • 22:15 – 23:15 Balu Brigada

Sábado 21 de marzo

Escenario Estéreo Picnic Smirnoff

  • 14:15 – 15:30 School of Rock
  • 16:15 – 17:00 Aria Vega 
  • 18:00 – 19:00 Tom Morello
  • 20:00 – 21:00 Kygo
  • 22:15 – 23:45 The Killers

Escenario Un Mundo Distinto Adidas

  • 15:15 – 16:00 Manuel Lizarazo
  • 17:00 – 18:00 The Whitest Boy Alive
  • 19:00 – 20:00 Luis Alfonso
  • 21:00 – 22:15 Young Miko
  • 00:00 – 1:30 Swedish House Mafia

Escenario Bosque Samsung S26

  • 14:30 – 15:15 Machaka
  • 16:00 – 17:00 31 Minutos
  • 18:00 – 19:00 Ivan Cornejo
  • 20:00 – 21:00 Guitarricadelafuente
  • 1:30 – 3:00 Mochakk 

Escenario Páramo

  • 15:30 – 16:30 Kabinett
  • 16:30 -17:50 Daniel Andrés
  • 18:00 – 19:00 Roi Turbo
  • 19:10 – 20:25 Silvia Ponce
  • 20:25 – 22:10 TEED
  • 22:45 – 23:55 HVOB (Live)
  • 00:00 – 1:30 Rebolledo
  • 1:30 – 3:00 Arcade Fire presents: Santa Pirata

Escenario Lago

  • 15:15 – 16:00 Universe
  • 17:00 – 18:00 Judeline
  • 19:00 – 20:00 Ruel
  • 21:00 – 22:00 Bob Moses

Domingo 22 de marzo

Escenario Estéreo Picnic Smirnoff

  • 14:15 – 15:00 School of Rock
  • 16:00 – 17:00 Travis
  • 18:00 – 19:00 Blood Orange
  • 20:00 – 21:00 Doechii
  • 22:15 – 23:45 Sabrina Carpenter

Escenario Un Mundo Distinto Adidas

  • 15:15 – 16:00 Pirineos en Llamas
  • 17:00 – 18:00 Viagra Boys
  • 19:00 – 20:00 Interpol
  • 21:00 – 22:15 Deftones
  • 00:00 – 1:30 Skrillex

Escenario Bosque Samsung S26

  • 14:30 – 15:15 Agraciada
  • 16:00 – 17:00 Lasso
  • 18:00 – 19:00 Rusowsky
  • 20:00 – 21:00 Men I Trust

Escenario Páramo

  • 15:00 – 15:45 Antopiko
  • 16:15 -17:15 Wost
  • 17:45 – 19:15 Dj Babatr
  • 19:15 – 20:45 Badsista
  • 21:00 – 22:15 Bunt.
  • 22:45 – 00:00 Hamdi
  • 00:45 – 1:45 Daccach
  • 1:45 – 3:00 Ben Böhmer

Escenario Lago

  • 14:15 – 15:00 Zarigüeya
  • 15:30 – 16:15 dvd
  • 17:00 – 18:00 Macario Martínez
  • 19:00 – 20:00 2Hollis
  • 21:00 – 22:00 Zaider
