Festival Estéreo Picnic 2026 ya tiene horarios por días: conozcalos
La espera terminó. El Festival Estéreo Picnic 2026 ya hizo públicos los horarios oficiales por jornada y, con ello, comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos musicales más importantes de América Latina. La cita será en Bogotá, ciudad que por tercer año consecutivo alberga el encuentro que invita a sus asistentes a sumergirse en “Un Mundo Distinto”.
Con el anuncio de la programación diaria, los fanáticos pueden organizar con precisión su recorrido entre escenarios y evitar perderse a sus artistas favoritos. La distribución de presentaciones confirma que la experiencia estará diseñada para mantener la energía al máximo desde la apertura de puertas hasta el cierre de cada noche. Como es habitual, el festival contará con múltiples tarimas que funcionarán en paralelo, por lo que revisar los horarios se convierte en un paso indispensable para disfrutar cada show sin contratiempos.
La edición 2026 del FEP se llevará a cabo durante cuatro jornadas, del 20 al 22 de marzo, consolidando un formato que ha demostrado ser exitoso en convocatorias anteriores. La capital colombiana vuelve a posicionarse como epicentro cultural y musical gracias a este evento que reúne a miles de asistentes nacionales e internacionales.
