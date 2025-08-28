¿Quiénes son Turnstile, una de las bandas de punk rock protagonistas del Estéreo Picnic 2026?

Turnstile fue protagonista en la industria musical en Colombia este 28 de agosto. El Festival Estéreo Picnic reveló su cartel de artistas para el 2026, y esta fue una de las agrupaciones rock protagonistas del anuncio.

Esta banda llegará a la país con una propuesta sumamente atractiva, en la que desplegará su talento cercano al hardcore punk.

En caso de que no los conozca, aquí les contamos al detalle quienes son, para que no se pierda lo que será, sin dudas, uno de los mejores shows del Festival Estéreo Picnic 2026.

¿Quiénes son Turnstile?

Sin dudas, el punk es uno de los géneros que ha presentado mayor cantidad de atractivo en el mundo a lo largo de la historia.

Este estilo se ha caracterizado por letras rebeldes y ruidos estridentes que han enamorado a toda una generación.

Uno de los mayores exponentes de este estilo es justamente esta agrupación originaria de Baltimore. Con el liderazgo cocal de Brendan Yates, esta banda ha logrado gran reconocimiento mundial.

Muestra de ello son las 2 presentaciones que ya acumula en Colombia desde 2022 hasta este año. La primera de ellas fue justamente en el Estéreo Picnic, donde brillaron de gran manera.

Mientras que, la segunda tuvo lugar en el Royal Center en el 2024, donde cientos de fanáticos de la banda se deleitaron con una noche inolvidable.

El Festival Estéreo Picnic 2026 será la tercera oportunidad para ver esta banda que ha llegado a conquistar varios escenarios alrededor del mundo.

Actualmente la banda se encuentra en la promoción de ‘Never Enough’, su cuarto álbum, el cual salió en junio de este año, donde demostraron una vez más un gran brillo desde el estilo del punk y el rock alternativo.

Su éxito le ha permitido colaborar con bandas de la talla de Blink-182, con la cual algunos se atreven a compararlos. Aun así, el estilo de esta agrupación puede estar ligeramente más cercano a los ritmos de agrupaciones como Knocked Loose y Code Orange.

Sin lugar a dudas, esta será una de las bandas descollantes del Festival Estéreo Picnic 2026, con lo que será una unión ideal entre el rock alternativo, y el punk de la vieja escuela.