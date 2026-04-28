Así quedó la programación de la última fecha del todos contra todos de la Liga Colombiana

La recta final de la Liga Colombiana entra en su momento decisivo. La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) oficializó la programación de la fecha 19 del todos contra todos, jornada que definirá a los ocho equipos clasificados a los play off del campeonato.

La emoción se intensifica porque varios clubes todavía pelean por asegurar su lugar en la siguiente fase, lo que obliga a disputar partidos en simultáneo para garantizar la transparencia deportiva.

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El formato actual del torneo mantiene la tensión hasta el último minuto. En esta edición no habrá cuadrangulares semifinales; en su lugar, el sistema avanza directamente a una fase de eliminación con enfrentamientos de ida y vuelta en cuartos de final, semifinales y la gran final. Este cambio aumenta la importancia de cada punto y hace que la tabla de posiciones cobre un valor determinante en la última jornada.

Antes del inicio de la fecha 19, la clasificación muestra a Atlético Nacional liderando con 40 puntos, seguido por Deportivo Pasto con 34. Más atrás aparecen Junior de Barranquilla con 32 unidades, mientras que Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas empatan con 30 puntos cada uno.

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El grupo de aspirantes lo completan Internacional de Bogotá (28), Independiente Santa Fe, Deportivo Cali e Independiente Medellín con 26 puntos, además de Millonarios con 25. Más abajo se ubican equipos como Bucaramanga, Águilas Doradas, Llaneros y otros que aún dependen de combinaciones matemáticas. Además, la diferencia de gol puede convertirse en el criterio decisivo en caso de igualdad en puntos.

¿Cómo quedó la programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay?

La jornada final se disputará entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo, con una programación que concentra la mayor tensión el domingo, cuando varios partidos se jugarán al mismo tiempo.

El viernes abre la fecha con el duelo entre Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio Palogrande a las 8:00 p. m. El sábado se juegan Boyacá Chicó vs Llaneros y Jaguares vs Cúcuta, ambos encuentros importantes para las posiciones bajas de la tabla.

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El domingo concentra el mayor interés del fútbol colombiano. A las 3:30 p. m. se disputan cinco partidos simultáneos: Fortaleza vs Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín vs Águilas Doradas, Alianza Valledupar vs Millonarios, Santa Fe vs Inter Bogotá y Deportes Tolima vs Deportivo Cali. Luego, a las 5:45 p. m., se jugarán América de Cali vs Deportivo Pereira y Junior vs Deportivo Pasto.

El cierre de la jornada llegará con el sorteo de los play off, programado para el domingo 3 de mayo a las 8:00 de la noche, transmisión oficial a través del canal de YouTube de la Dimayor. Este evento definirá los cruces de una fase que promete máxima intensidad en la Liga Colombiana 2026.