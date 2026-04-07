Próximo partido de Santa Fe en Copa Libertadores 2026: Fecha, hora y rival; juegan en Bogotá

Independiente Santa Fe se prepara para una semana llena de emociones a nivel internacional. El equipo de la capital iniciará su travesía por la Copa Libertadores, con un partido brillante que promete grandes emociones.

El ‘león’ sueña con representar a Colombia de la mejor manera, y para ello deberá buscar sumar de a 3 en esta primera parada, en un grupo donde tendrá duros obstáculos a superar.

Más noticias: Las 5 selecciones grandes que se quedaron afuera del Mundial 2026: Italia y más decepciones

Para que no se pierda el debut de los ‘cardenales’ en la Libertadores, aquí les tenemos todos los detalles, incluido su rival, fecha y hora para que siga este encuentro de principio a fin.

El debut de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores

La Copa Libertadores está muy cerca de empezar para volver a coronar al rey del fútbol en Sudamérica. Grandes equipos vuelven a la carrera por una corona que es poseida por Flamengo actualmente.

Uno de ellos es Independiente Santa Fe, uno de los equipos más representativos de Colombia y la capital. El ‘león’ vuelve para batallar en esta competencia, con el sueño de llevarse un trofeo que nunca ha conseguido.

Aun así, para ello deberá conseguir un buen desempeño en la fase de grupos, donde fue sorteado con equipos de gran peso internacional. La zona de Santa Fe es compartida con: Peñarol de Uruguay, Corinthians de Brasil y Platense de Argentina.

Justamente el rival de Santa Fe en esta primera fecha serán los uruguayos, uno de los equipos más ganadores en la historia de este torneo.

Más noticias: La FIFA haría grandes cambios de reglamento antes del Mundial 2026: así funcionará el fútbol ahora

El ‘manya’ llega al inicio de esta competencia luego de vencer a Progreso por marcador de 0-2 en el torneo Apertura de Uruguay. Allí se posiciona como segundo, solo por detrás de Racing Club de Montevideo.

Por su parte, Santa Fe afrontará este encuentro luego de igualado con Deportes Tolima el pasado viernes 4 de mayo, y con miras a lo que será el próximo clásico ante Millonarios el 12 de este mismo mes.

Fecha, hora y dónde ver el partido

Si desea seguir este choque, les contamos que tendrá lugar el próximo 9 de abril desde el estadio Nemescio Camacho El Campín. Su inicio será a las 9:00 p.m.

La transmisión de este partido puede ser seguida en las señales oficiales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción a esta reconocida plataforma de ‘streaming’.