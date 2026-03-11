¿Cuántas horas dura The Last of Us 1 para PS5? Tiempo que demoraría en pasarse el juego y detalles

‘The Last of Us’ ha sido, sin dudas, uno de los juegos más destacados de este siglo. Esta gran producción ha enamorado a miles de fanáticos, quienes han disfrutado tanto del videojuego, como de la serie creada alrededor de esta trama.

Sin embargo, si usted aun no ha entrado al universo de estos títulos, pero desea hacerlo, les contamos que el mejor comienzo es hacerlo con el primer videojuego de esta saga.

Por ello, para que disfrute en su totalidad de esta producción, aquí les contamos cuantas horas le tomaría pasarse por completo este título.

¿Cuánto tiempo demora pasarse ‘The Last of Us’?

Desde su lanzamiento en 2013, el éxito de la saga ha sido indudable. Esta producción de Naughty Dog dijo presente en PlayStation 3 para aquella época.

Sin embargo, su reconocimiento la ha convertido en un clásico de la franquicia de Sony, al punto de también ser lanzado en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

La historia de Joel y Ellie enamoró a todos, al igual que cada uno de los detalles de este primer videojuego. Muchos de ellos mejoraron tiempo después, gracias a la salida de ‘The Last Of Us Part I’.

Este título fue lanzado como un ‘remake’ del videojuego inicial, y fue lanzado para PlayStation 5 con varios mejoras de IA, y de detalle que no tenía la primera entrega.

Claramente esta es la mejor opción actualmente para pasarse el primer videojuego. Si desea disfrutar de esto, les contamos que la duración total de este título está sobre las 14-15 horas.

Sin embargo, si luego de esto juega el DLC de ‘Left Behind’ les contamos que esta duración podría ser elevada hasta las 20 horas.

¿Cómo jugarlo desde Colombia?

Si desea jugar a este ‘remake’ desde Colombia, les contamos que la única opción es hacerlo en PS5. Aunque, también puede disfrutar las versiones clásicas de PS4 o PS3.

Para comprar el ‘remake’ en la PS5, puede hacerlo a través de la tienda virtual de PlayStation. En dicho apartado este videojuego posee un costo de aproximado de 259.000 pesos colombianos.

Finalmente, también les recordamos que este videojuego tiene una parte 2, que también puede disfrutar tanto en PS5, como en PlayStation 4.