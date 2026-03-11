Estos son los resultados de los octavos de final de la Champions League: ¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta?

La Champions League vivió una gran cantidad de emociones durante esta semana. Luego de una larga espera, volvió este icónico torneo del fútbol europeo, esta vez con una nueva tanda de partidos correspondiente a los octavos de final.

Grandes equipos vieron acción durante esta semana, y empezaron a dar pasos hacia cuartos de final. Uno de ellos fue el Bayern Munich quien goleó al Atalanta por un marcador de 6-1.

Sin embargo, otros dejaron completamente abierta su eliminatoria como el Barcelona, quien empató su partido ante el Newcastle United por un marcador de 1-1.

Este miércoles 11 de marzo se dio el gran cierre de la tanda de partidos de ida, por lo que aquí les mostramos los resultados, y también cuando se jugarán los choques de vuelta.

Así quedaron los partidos de ida de octavos de final

Los octavos de final han generado gran cantidad de emociones en el mundo del fútbol europeo. El campeonato rey del balompié en el viejo continente está cerca de definir sus 8 finalistas.

Luego de una etapa de todos contra todos que dejó resultados inesperados, los equipos se han medido en eliminatorias clave.

Después de una larga espera, los octavos de final han dado inicio, y presentó varias emociones imperdibles. Esta etapa presenta partidos imperdibles, como lo son los vividos entre Chelsea y Paris Saint-Germain, o Real Madrid y Manchester City.

En esta primera ronda, los partidos quedaron definidos con estos resultados:

Galatasaray 1-0 Liverpool

Newcastle United 1-1 Barcelona

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham Hotspur

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Bodo/Glimt 3-0 Sporting de Lisboa

Real Madrid 3-0 Manchester City

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta de la Champions League?

Luego de los resultados de estos encuentros, los fanáticos están plenamente atentos a cuando se jugarán los partidos de vuelta, con los que se definirán los clasificados a cuartos de final.

Después de esta ronda de partidos, la espera será corta. Los choques de vuelta están pautados para llevarse a cabo los días 17 y 18 de marzo.

En dicha fecha se definirán los 8 finalistas de la UCL, quienes combaten por una corona que se entregará finalmente el día 30 de mayo, en el escenario de la gran final de la Champions League.