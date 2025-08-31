Este fue el primer concierto de rock que se hizo en el estadio El Campín; tocaron varias bandas

Desde hace décadas, el estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido el escenario principal del fútbol en Bogotá. Sin embargo, a finales de los años ochenta se transformó en un lugar ideal para la música en vivo y otros espectáculos masivos. Ese cambio se debió, en parte, al primer concierto que se realizó allí que coincidencialmente fue de rock.

Ese evento, conocido como el “Concierto de Conciertos”, no solo demostró que El Campín podía albergar más que partidos de fútbol, sino que abrió la puerta a una nueva etapa para el entretenimiento en el país.

Desde entonces, el estadio ha recibido a artistas de diferentes géneros y se ha consolidado como uno de los recintos más importantes para eventos de gran formato en Colombia.

En la década de los ochenta, las opciones para hacer grandes conciertos eran un poco limitadas. Pues las bandas y artistas que querían presentarse ante grandes públicos no encontraban muchos lugares adecuados en cuanto a capacidad. Sin embargo, la realización del “Concierto de Conciertos” mostró que, con una buena organización, era posible ofrecer espectáculos de talla internacional en la capital.

El primer concierto de rock en El Campín

El 17 de septiembre de 1988, Bogotá fue escenario del “Concierto de Conciertos”, también llamado “Bogotá en Armonía”. El evento reunió a unas 70.000 personas y contó con la participación de agrupaciones colombianas como Compañía Ilimitada y Pasaporte, así como bandas extranjeras del momento como Los Prisioneros (Chile) y Los Toreros Muertos (España). Entre los solistas invitados estuvieron Yordano y Franco de Vita, de Venezuela, y Miguel Mateos, de Argentina.

Este encuentro no solo puso a El Campín en el mapa de los grandes escenarios musicales, sino que también marcó un momento clave para el rock en español en Colombia. Desde entonces, su nombre sirvió de referencia para identificar otros espectáculos relevantes en el país.

Más allá de la música, el concierto tuvo un valor simbólico. Fue la primera vez que el estadio se utilizó para un evento de este tipo, lo que marcó un antes y un después en la manera de concebir los espectáculos en Colombia. Para muchos, junto con el Festival de Ancón celebrado en 1971, este concierto representó un momento de renacer para el rock en español en el país. Incluso, el nombre “Concierto de Conciertos” quedó como una referencia cultural que, en años posteriores, se usó para identificar otros eventos de gran impacto.