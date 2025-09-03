Las 3 bandas ideales para empezar a escuchar punk: una tuvo un concierto inolvidable en Colombia

El punk es uno de los géneros más amados en la historia de la música. Miles de fans se han encantado por este estilo sonoro, y la forma en que ha logrado canalizar la rebeldía y la estridencia de sus fanáticos.

Varias bandas han sido protagonistas en este género, gracias a éxitos potentes e inolvidables, los cuales encantaron a fanáticos alrededor de todo el mundo.

Más noticias: Ranking definitivo: los 6 discos de pop punk más icónicos de la historia, según críticos

Sin embargo, en caso de que nunca haya escuchado este estilo musical, les recomendaremos algunas bandas que son ideales para empezar el camino hasta convertirse en todo un amante del punk.

Las 3 bandas ideales para empezar a escuchar punk

El punk ha enamorado a miles de personas, las cuales han resaltado este género como un estilo de vida que les ha permitido expresarse.

Aunque ya pasaron varios años desde su creación, nuevas bandas surgen dentro de este estilo y lo mantienen vigente.

Sin embargo, en este caso resaltaremos a 3 exponentes puntuales que pueden ser su entrada perfecta rumbo al fanatismo apasionado por el punk.

La primera de ellas es, nada más y nada menos que, Ramones. Esta banda marcó época dentro del punk rock, gracias a la fuerza de sus canciones, y los mensajes simples que transmitían en sus canciones.

Más noticias: 3 bandas de punk rock ideales para escuchar si es fanático de Ramones, según la IA

Esta banda acumula grandes éxitos en su catálogo, pero, hay una en concreto que destaca es ‘Blitzkrieg Bop’.

El segundo puesto es para, nada más y nada menos que, los Sex Pistols. Esta banda fue brillante por muchos años, y se convirtió en la inspiración para otros artistas que dejaron huella en el rock.

Esta banda compuso varios clásicos del punk, y uno de los más destacados es ‘Anarchy In The UK’.

Finalmente, la banda encargada de cerrar este top es una agrupación legendaria como Green Day. Los de Billie Joe Armstrong han brillado de gran manera en sus últimos años.

Ha existido un debate constante respecto a si esta banda genuinamente es punk o no, pero lo cierto es que el estilo de esta agrupación es arrollador y brilla dentro de este género.

Para muestra, el inolvidable show que protagonizaron en Colombia hace pocas semanas, donde dejaron momentos brillantes, con canciones como ‘American Idiot’.

Sin dudas, el punk tiene bandas inolvidables, y estas son solo algunas de ellas.