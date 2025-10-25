El único artista de rock incluido en el top 10 de los mejores artistas de música latina del siglo XXI

Las revistas Billboard y Rolling Stone publicaron sus listas con los artistas y discos más influyentes de la música latina del siglo XXI, una selección que destaca a quienes han marcado tendencia durante los últimos 25 años. En estos listados, donde predominan los sonidos urbanos, el pop y la bachata, también se destacó el rock latino.

Sin embargo, entre todos los nombres que conforman el Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI, solo uno representa al rock: Juanes. El cantautor colombiano se mantiene como un referente de este género en español, conservando su identidad musical en medio de una industria dominada por los ritmos urbanos.

Desde sus inicios como solista, Juanes ha logrado conectar con millones de oyentes gracias a su estilo basado en melodías de guitarra, letras cargadas de emoción y una fusión de sonidos que combinan lo moderno con lo tradicional. Su música ha acompañado a varias generaciones, consolidándolo como uno de los artistas colombianos más reconocidos y premiados del mundo.

Juanes, el artista más influyente del rock latino

En la lista de Billboard sobre “Lo mejor del siglo XXI hasta ahora”, Juanes se posiciona como el único artista de rock dentro del Top 10 de los mejores músicos latinos del siglo XXI. Además, en el ranking de las 100 canciones latinas más destacadas de los últimos 25 años, el colombiano figura con cuatro de sus temas más recordados: “Me enamora” (puesto 12), “Nada valgo sin tu amor” (41), “Fotografía” (61) y “La camisa negra” (73).

Por su parte, Rolling Stone incluyó su emblemático álbum Un día normal (2002) entre los mejores discos latinos del siglo XXI. Este trabajo fue clave en su carrera y en la historia reciente del rock en español, gracias a canciones como “Es por ti”, que reflejan su sello característico y su habilidad para combinar la energía del rock con la sensibilidad de la canción pop.

Con más de tres décadas de trayectoria, 27 premios Grammy y Latin Grammy, y una carrera que lo ha llevado a los escenarios más importantes del mundo, Juanes sigue siendo un símbolo del rock latino. Su presencia en estas listas reafirma su legado y demuestra que, a pesar de los cambios en las tendencias musicales, su propuesta sigue siendo una de las más sólidas.