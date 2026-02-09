¿Por qué Men in Black? Así presentó el Zenit a Jhon Jader Durán: Esto dice la publicación en español

Jhon Jader Durán ha sido uno de los colombianos protagonistas en el mundo del fútbol en las últimas horas. El talentoso artillero firmó con un nuevo equipo, al cual llega con la ambición de aportar goles y portento ofensivo al equipo ruso.

Este atacante ha cambiado de equipo en varias ocasiones durante los últimos meses, aunque, en esta ocasión se espera que el jugador pueda demostrar todo su nivel, y así llegar a tono al Mundial de 2026.

El nuevo equipo de Durán es el Zenit de Rusia, y lo más llamativo fue su presentación, por ello, aquí les hablaremos al respecto y les mostraremos su significado.

Así presentó el Zenit de San Petersburgo a Jhon Jáder Durán

Jhon Jáder Durán es uno de los principales talentos de la actualidad en el fútbol colombiano. El atacante ha demostrado poderío y fuerza a pesar de su corta edad.

Aun así, desde su salida del Aston Villa, Durán no ha podido encontrar la continuidad y el estado de forma necesarios como para demostrar su talento.

Por eso, el colombiano ha protagonizado varios cambios de equipo de manera reciente. De hecho, el más reciente se dio hace apenas horas, cuando Durán se convirtió en nuevo jugador del Zenit de San Petersburgo.

Este club es uno de los más importantes de Rusia, por lo que Durán estará ante un nivel de exigencia alto durante los 6 meses que estará cedido en este club.

El equipo ruso lo presentó como una estrella, y un jugador que llegará a aportar varias dianas al club. Esta presentación llamó la atención, sobre todo por ser al estilo ‘Hombres de Negro’.

Durán se vistió de traje, con una temática inspirada en esta película. De hecho, su post está en ruso, pero se traduce como “El Agente JD ha llegado”.

Esta es una referencia clave a esta película, no solo para enfatizar al fuerza y el poderío para Durán, sino porque Will Smith, el protagonista de esta producción también interpreta un personaje cuyo nombre empieza por J.

De hecho, en este ‘film’, Smith interpreta al Agente J. Esta creatividad, por supuesto, cautivó a los fanáticos, tal y como se espera que lo haga el talento de Durán en la cancha.