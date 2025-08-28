José Mourinho hizo dura crítica a Jhon Durán, “tiene problemas”: ¿saldrá del Fenerbahce?

Jhon Jáder Durán fue uno de los futbolistas colombianos protagonistas en Europa este 28 de agosto. Este ariete fue parte de un partido definitorio para la clasificación de su equipo, el Fenerbahce, en la Champions League.

El delantero se midió al Benfica de Richard Ríos, en una eliminatoria en la que quedó eliminado y no pudo concretar su pase a la fase final de este prestigioso torneo europeo.

Durán no estuvo acertado durante el partido, y José Mourinho, su entrenador, dejó duras críticas respecto al nivel del delantero.

Mourinho hizo dura crítica a Jhon Durán

Jhon Jáder Durán ha protagonizado momentos ciertamente polémicos en el fútbol. Este delantero salió del Aston Villa rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudita, en una transferencia millonaria hace muy pocos meses.

Sin embargo, el delantero no encontró su mejor nivel en este club, y tuvo que salir rápidamente en un paso temporal al Fenerbahce de Turquía.

Para muchos esto fue positivo, en especial por el gran regreso de este atacante a Europa. Pero, su nivel no parece haber llegado a lograr las expectativas de los fanáticos, ni tampoco de su entrenador.

Este último, José Mourinho, fue bastante duro con Durán luego de la eliminación del Fenerbahce en la Champions League.

El entrenador reveló que el delantero entrena poco, por lo que no está bien, y lo ve bajo de forma, algo que es un claro problema para su nivel en la cancha.

Durán ha aportado 1 tanto en 6 partidos jugados con el Fenerbahce, por lo que, para muchos, su nivel ha disminuido claramente.

Algunos hinchas han expresado su preocupación, en especial de cara a los próximos partidos de la Selección Colombia.

Sin dudas, estos dichos por parte de Mourinho han levantado fuertes críticas hacia Durán, sobre todo para quienes aseguran que la carrera de este delantero ha tomado un mal rumbo.

Incluso, muchos consideran que el Fenerbahce podría devolver a Durán a Arabia Saudita, aunque lo cierto es que no hay indicios reales al respecto, por lo que el delantero se mantendría en Turquía por un tiempo más.

Por el momento, parece que Durán no formará parte de la próxima convocatoria de la Selección Colombia, no solo por su bajo nivel, sino por una aparente lesión sufrida sobre el final del partido de Champions League ante el Benfica.

Lo cierto es que los hinchas del fútbol en Colombia confían en volver a ver la mejor versión de Durán, aunque este escenario, por ahora, parece complejo.