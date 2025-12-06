Escándalo en Turquía: Galatasaray denuncia a Jhon Jáder Durán por gesto obsceno

El fútbol turco vuelve a ser centro de una tormenta mediática tras la denuncia penal que pesa sobre el delantero colombiano Jhon Jáder Durán, cuyo presente deportivo atraviesa uno de los momentos más tensos desde su llegada a Europa.

La acusación, que lo señala por los delitos de acoso y exhibicionismo, ha desplazado completamente la atención sobre su desempeño en la cancha para situarlo en el centro de un debate cultural y legal que ya se expande más allá del futbol.

Le puede interesar: José Mourinho hizo dura crítica a Jhon Durán, “tiene problemas”: ¿saldrá del Fenerbahce?

Las repercusiones comenzaron a sentirse poco después del empate del pasado 1 de diciembre de 2025 entre Fenerbahçe y Galatasaray. En un cierre dramático, Durán consiguió el 1-1 en el minuto 95, evitando la derrota de su equipo en un duelo marcado por la tensión habitual de uno de los clásicos más intensos del fútbol turco.

¿Qué hizo Jhon Jáder Durán?

Sin embargo, la euforia del tanto dio paso a un episodio que cambió por completo la narrativa del encuentro. Mientras celebraba, el colombiano se dirigió hacia la tribuna rival y realizó un gesto explícito tocándose sus partes íntimas, acción que quedó registrada en las cámaras que cubrían el partido.

Necesita saber: Jhon Jáder Durán llega al Al Nassr y rompe tremendo récord histórico para un colombiano

La reacción de Galatasaray fue inmediata. Directivos del club, según fuentes cercanas al entorno liguero, habrían reunido material audiovisual para presentarlo ante la justicia turca, alegando que la conducta del futbolista constituye un acto de provocación grave y una violación a la moral pública. En Turquía, donde los comportamientos obscenos en espacios públicos suelen ser juzgados con estricta severidad debido a su trasfondo social y religioso, el caso ha generado preocupación incluso entre autoridades del fútbol local.

¿Qué consecuencias podría enfrentar Jhon Jáder Durán?

Las consecuencias que enfrenta Durán podrían ser amplias. Por un lado, se contemplan sanciones deportivas y económicas que afectarían directamente su continuidad en la liga turca. Por otro, su futuro contractual vuelve a quedar en entredicho.

Ver también: Néstor Lorenzo anunció la verdadera razón por la que no convocó a Jhon Durán: “uno no puede dudar”

El atacante se encuentra cedido, y tanto desde Arabia Saudita —donde figura el Al Nassr como posible dueño de sus derechos— como desde Inglaterra —con el Aston Villa mencionado por otras fuentes— se observa con cautela el desarrollo del proceso judicial.

Todo esto se suma a los antecedentes que ya acompañaban la trayectoria del jugador, marcados por cuestionamientos sobre su “particular personalidad” y episodios previos de indisciplina. Mientras se espera un pronunciamiento oficial del Fenerbahçe y de las autoridades turcas, la controversia se ha convertido en una de las noticias más comentadas de la temporada, dejando el futuro de Jhon Jáder Durán en un terreno incierto.