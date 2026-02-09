El homenaje a Black Sabbath que pocos notaron en el Super Bowl: la banda fue protagonista del show

Black Sabbath es una de las bandas más influyentes en la historia del metal y la industria musical, tal y como quedó demostrado recientemente en el Super Bowl LX. La agrupación brillante de Birmingham recibió un curioso homenaje que pocos notaron.

Esta legendaria banda no fue parte de los shows, ni de los comerciales. Sin embargo, si dijo presente en uno de los momentos más importantes del encuentro.

Si usted fue de los que no lo notó, aquí les mostramos el momento exacto, y el papel que jugó Black Sabbath en uno de los choques más importantes del fútbol americano.

Black Sabbath hizo inesperada aparición en el Super Bowl

El pasado 8 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LX, uno de los eventos más importantes del deporte en Estados Unidos y el mundo. Este histórico partido tuvo como ganadores a los Seattle Seahawks, quienes se coronaron campeones de la NFL.

En cuanto a lo musical, este partido tuvo las apariciones de Green Day y Bad Bunny como los dos shows principales.

Sin embargo, algo que pocos esperaban y que tampoco fue notado por muchos fue una aparición de Black Sabbath durante este partido.

En la entrada de los equipos, los New England Patriots fueron presentados por Jon Bon Jovi. Este acto generó gran euforia, pero, la emoción fue mayor por la canción que estuvo de fondo.

Los Patriots entraron con una canción legendaria de este grupo, como lo fue ‘Crazy Train’, un clásico inolvidable del metal y la música en general.

Patriots fans, grab my hand and let’s get on this Crazy Train for the next three hours 🖐️ pic.twitter.com/HCeOgN1aJL — Boston Cream 🍩 (@BostonCream) February 8, 2026

Esta canción es mítica en el mundo del deporte, y también del metal, e incluso, no es la primera vez que los Patriots la utilizan como entrada para partidos importantes.

When Tom Brady and the Patriots ran out the tunnel in Super bowl LVIII to Crazy Train by Ozzy Osbourne 🔥 pic.twitter.com/nJGu8jh5S8 — Football’s Greatest Moments (@FBGreatMoments) January 26, 2026

Sin dudas, este momento fue de gran emoción para los amantes del metal y del fútbol americano, con una banda histórica como Black Sabbath a la cabeza de este importante choque.