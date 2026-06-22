Las finales de la Copa Mundial de la FIFA que han marcado la historia del fútbol: Son únicas

La Copa Mundial de la FIFA ha contado con varios de los momentos más icónicos en la historia del fútbol. Este torneo ha encantado a miles de fanáticos alrededor del mundo, por su capacidad de unir a países competitivos y grandes figuras en un solo campo de juego.

Esta misma pasión ha quedado demostrada durante este 2026, gracias a una nueva edición de este torneo que ha presentado emociones imperdibles.

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Varios de los partidos memorables del fútbol han surgido a partir de finales de la Copa Mundial de la FIFA. Por ello, aquí les contamos algunas de ellas que cambiaron la historia del deporte.

Las finales de la Copa Mundial de la FIFA que han marcado la historia

Sin lugar a dudas, una final de la Copa Mundial de la FIFA es uno de los partidos más sintonizados en la historia del deporte. Estos choques definen a un nuevo rey del balompié, y ha podido presentar la consagración de grandes leyendas.

Claramente, este torneo vivió una de sus mejores definiciones en el 2022, gracias a la gran consagración de Lionel Messi en una final épica en la que se enfrentó a Kylian Mbappé.

Esta fue solo una de las definiciones que lograron cambiar la historia del fútbol. De hecho, la FIFA reveló las finales que quedaron en lo más alto de este campeonato, y aquí les tenemos la lista:

16 de julio de 1950: Brasil 1-2 Uruguay

4 de julio de 1954: RFA 3-2 Hungría

30 de julio de 1966: Inglaterra 4-2 RFA

21 de junio de 1970: Brasil 4-1 Italia

29 de junio de 1986: Argentina 3-2 RFA

12 de julio de 1998: Brasil 0-3 Francia

18 de diciembre de 2022: Argentina 3-3 Francia

Cada uno de estos partidos han sido imperdibles, y de hecho, han protagonizado la consagración de grandes leyendas de este deporte.

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Todos esperan que en este 2026 se dé una nueva final inolvidable, en un torneo que ya ha presentado varios partidos llenos de emociones.

¿Cuándo se jugará la final?

Si usted es uno de los amantes del fútbol que está emocionado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, les contamos que la gran final tendrá lugar el 19 de julio a las 2:00 p.m. de Colombia, en una instancia a la que numerosos equipos sueñan llegar.