Las finales de la Copa Mundial de la FIFA que han marcado la historia del fútbol: Son únicas
La Copa Mundial de la FIFA ha tenido varios cierres de película, y aquí les tenemos algunos de los mejores.
La Copa Mundial de la FIFA ha tenido varios cierres de película, y aquí les tenemos algunos de los mejores.
La Copa Mundial de la FIFA ha contado con varios de los momentos más icónicos en la historia del fútbol. Este torneo ha encantado a miles de fanáticos alrededor del mundo, por su capacidad de unir a países competitivos y grandes figuras en un solo campo de juego.
Esta misma pasión ha quedado demostrada durante este 2026, gracias a una nueva edición de este torneo que ha presentado emociones imperdibles.
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Varios de los partidos memorables del fútbol han surgido a partir de finales de la Copa Mundial de la FIFA. Por ello, aquí les contamos algunas de ellas que cambiaron la historia del deporte.
Sin lugar a dudas, una final de la Copa Mundial de la FIFA es uno de los partidos más sintonizados en la historia del deporte. Estos choques definen a un nuevo rey del balompié, y ha podido presentar la consagración de grandes leyendas.
Claramente, este torneo vivió una de sus mejores definiciones en el 2022, gracias a la gran consagración de Lionel Messi en una final épica en la que se enfrentó a Kylian Mbappé.
Esta fue solo una de las definiciones que lograron cambiar la historia del fútbol. De hecho, la FIFA reveló las finales que quedaron en lo más alto de este campeonato, y aquí les tenemos la lista:
Cada uno de estos partidos han sido imperdibles, y de hecho, han protagonizado la consagración de grandes leyendas de este deporte.
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Todos esperan que en este 2026 se dé una nueva final inolvidable, en un torneo que ya ha presentado varios partidos llenos de emociones.
Si usted es uno de los amantes del fútbol que está emocionado por la Copa Mundial de la FIFA 2026, les contamos que la gran final tendrá lugar el 19 de julio a las 2:00 p.m. de Colombia, en una instancia a la que numerosos equipos sueñan llegar.