Influencer colombiano criticado por apoyar a Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026: “no nos representa”

Cristiano Ronaldo es, sin lugar a dudas, una de las estrellas más grandes y protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El ‘Bicho’ llega a este torneo, con la ambición de lograr este trofeo que falta en sus vitrinas.

El apoyo del público portugués hacia el astro luso es total, y de hecho, su fanaticada atraviesa a varios países fuera de los límites de este gran país europeo.

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Varios fanáticos a nivel internacional han aprovechado para demostrar su pasión por CR7, y de hecho, un influencer colombiano ha sido uno de ellos, lo que le ha hecho recibir duras críticas.

Influencer colombiano criticado por apoyar a Cristiano Ronaldo

Para nadie es un secreto que en Colombia destacan varias personalidades sumamente reconocidas en redes sociales. Una de ellas es ‘La Liendra’, un influencer que ha construido una gran fanaticada gracias a su contenido.

A partir de su humor y sus ocurrencias, ‘La Liendra’ ha recibido gran apoyo por varios años. Actualmente este colombiano se encuentra en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, el influencer ha centrado su contenido en Cristiano Ronaldo. Esto le ha generado varias críticas entre sus seguidores.

Cabe recordar que el combinado ‘luso’ comparte grupo con Colombia, por lo que muchos seguidores reclaman que el ‘influencer’ debería apoyar a la ‘tricolor’.

Todo esto escaló luego de que se viralizara un video en redes sociales. En él se puede ver que ‘La Liendra’ espera a CR7 fuera del hotel, en compañía de otros fanáticos de Portugal.

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No obstante, lo llamativo de este video es que el influencer parece dirigir a los fanáticos, y les pide que griten el nombre del jugador, para que este se acerque a saludarlos.

Esto generó algunos memes en redes sociales, sobre todo por parte de colombianos, quienes aseguraron que ‘La Liendra’ no los representa.

La Liendra no nos representa como colombianos pic.twitter.com/X6wpeDLEJO — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 19, 2026

Aun así, otros seguidores aprovecharon para felicitarlo por esta experiencia, y sobre todo, resaltar la cercanía que llegó a tener el influencer con Cristiano Ronaldo, mientras este estaba en la cancha ante República Democrática del Congo.

Colombia se medirá a Portugal el próximo 27 de junio, en lo que parece ser uno de los partidos que definirá su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.