¿Por qué el eclipse del 12 de agosto NO se verá en Colombia? NASA publicó razón científica

El eclipse del próximo 12 de agosto es uno de los fenómenos astronómicos más esperados de 2026, pero no todos los países del mundo podrán disfrutarlo. Específicamente Colombia quedará fuera de la ruta de observación directa del eclipse solar total debido a la ubicación geográfica de los lugares donde la luna cubrirá completamente al sol.

Durante este evento, la luna pasará exactamente entre la tierra y el sol, bloqueando la luz solar directa durante unos minutos. Ese alineamiento permitirá observar la capa exterior de la atmósfera del sol, desde las zonas que queden dentro del recorrido.

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La NASA explicó por qué no será visible en Colombia

La NASA dio a conocer que el eclipse solar total atravesará territorios del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España. Además, una pequeña zona del territorio portugués entrará en la franja donde ocurrirá la totalidad. En Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, algunas regiones podrán observar un eclipse parcial.

Ahora bien, la razón cientifica para que este fenómeno astronómico no se pueda disfrutar en Colombia tiene que ver con la geometria del sistema solar y la inclinación de la órbita lunar. Esto se traduce en que la franja que puede cubrir la luna en esta ocasión al interponerse entre la tierra y el sol es muy pequeña.

Entonces, ¿Dónde se verá el eclipse solar total del 12 de agosto?

La agencia estadounidense indicó que una zona remota del norte de Rusia tendrá la totalidad cerca del mediodía. En Groenlandia e Islandia, el fenómeno aparecerá durante las últimas horas de la tarde o cerca del atardecer. Por su parte, España y el extremo noroeste de Portugal vivirán el momento oscuro del sol poco antes del anochecer

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Para la mayoría de los espectadores ubicados dentro del camino de totalidad, el sol permanecerá oculto durante menos de dos minutos. Aquellos situados cerca del centro de la trayectoria, especialmente en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, tendrán una duración ligeramente mayor, aunque no superará los dos minutos y medio.

El fenómeno también permitirá avanzar en la investigación del sol. La NASA utilizará el avión de investigación de gran altitud WB-57 para capturar imágenes detalladas de la corona solar mediante cuatro cámaras instaladas en la parte frontal de la aeronave.

Según la agencia, el equipo tomará al menos 20 fotografías por segundo, “registrando estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total”.

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Los científicos analizarán estas imágenes para estudiar la formación de prominencias solares, entender mejor la composición de la corona y profundizar en el misterio de cómo esta región alcanza temperaturas cercanas al millón de grados.