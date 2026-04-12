Revelan la fecha oficial del eclipse más largo de la historia; volvería a pasar en 157 años

Desde que la NASA decidió transmitir en VIVO todo lo que fue el viaje de Artemis 2, las personas empezaron a mostrar mayor interés en todo lo relacionado con el espacio, en especial con la luna y el sol. Por eso, ya varios investigadores están hablando de lo que sería el eclipse más largo de la historia, que podría ocurrir en los próximos meses, causando un fenómeno que se volvería a repetir en 157 años.

Hace un tiempo, los especialistas en astronomía dieron a conocer lo que ellos denominan como el ‘Calendario astronómico del siglo XXI’; allí muestran las fechas en las que van a ocurrir fenómenos que cambiarían a la Tierra. Uno de los que más llama la atención está relacionado con el eclipse solar más extenso de los últimos años, que marcará un hito con su paso y visión desde la tierra.

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¿Cuándo se va a ver el eclipse más largo de la historia?

Los amantes del espacio ya empezaron el conteo regresivo para lo que será el eclipse más largo que se haya visto en el siglo XXI. Contrario a lo que muchos creen, este no se dará en el 2026 y tocará esperar un poco más para ver este espectáculo que promete hacer historia.

El eclipse solar más largo se va a dar el próximo 12 de agosto del 2027, en el próximo año. Durante varios minutos, el cielo se va oscureciendo en el día, haciendo que se vea todo como si fuera de noche.

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Por ahora, no hay muchos detalles sobre los países en los que se podrá ver, pues mencionan que en Portugal en unas zonas específicas, en Groenlandia, norte de España, Islandia, entre otros. Se espera que una parte se pueda presenciar desde Colombia, pero esto aún es una incógnita, pues en esto todo puede cambiar en minutos.

Además, hay gran expectativa en muchas personas de poder verlo sin problema, teniendo en cuenta que el próximo será solo dentro de más de 157 años, así que ya no tendrían la oportunidad de presenciarlo.



