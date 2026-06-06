¿Cuándo y dónde ver el eclipse solar total más largo del 2026? Son pocos los países

Aún quedan varios meses del 2026 y se esperan muchas sorpresas que podrán ver algunas personas en diferentes países del mundo. Una de ellas es el eclipse solar total más largo del 2026, el cual se va a presentar en las próximas semanas, pero serán pocos los afortunados de presenciar este fenómeno del espacio.

Los investigadores y científicos expertos ya hablaron sobre uno de los fenómenos astronómicos más esperados para este 2026 y que se podrá presenciar en agosto. Se trata del eclipse solar total, que será uno de los más largos de este año, con una duración aproximada de dos minutos y 18 segundos.

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¿Cuándo y dónde ver el eclipse solar total más largo del 2026?

Según han dado a conocer los expertos, el eclipse solar se va a poder ver solo en países de Europa y del Atlántico Norte. Pero no en todas las ciudades, sino en algunas específicas que podrían ponerse totalmente oscuras durante unos minutos mientras que en el espacio se vive este fenómeno que se ve en pocas oportunidades durante el año.

España es uno de los lugares donde podrá ver el eclipse solar del próximo 12 de agosto del 2026, así que en muchas de sus playas se está preparando todo para que lleguen cientos de personas de todo el mundo a ver este fenómeno. En especial porque el eclipse solo se podrá ver en su totalidad en Groenlandia, que se ubica entre Islandia y España, en lugares como León, Burgos, Bilbao, Zaragoza y Mallorca.

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Además, el Observatorio de Yebes es el lugar elegido para poder hacer el seguimiento de todo lo que va pasando en el espacio, teniendo en cuenta que este será solo el primero de los tres eclipses importantes que se podrían presenciar. Pero hasta allí solo podrán entrar expertos, teniendo en cuenta que todo hará parte de un proceso de investigación.