‘Arsenal’ de Slipknot, la canción que desata comentarios en medio de rumores de una nueva gira

Slipknot es una de las bandas más grandes de la historia del nu metal. El poderío de este grupo es innegable, a partir de una trayectoria extensa en la que han sido capaces de lanzar himnos icónicos para la industria.

De hecho, la banda ha generado gran emoción en las últimas semanas a nivel mundial, fruto de rumores notables relacionados a un posible tour en vivo que incluiría a Latinoamérica.

Sin embargo, Slipknot también ha recibido notables comentarios en las últimas semanas. La histórica banda estrenó recientemente ‘Arsenal’, un nuevo sencillo que no ha sido del gusto para los fans.

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En caso de que no lo haya escuchado aun, aquí se lo mostramos y le contamos las razones por las que ha sido criticado por los fans.

‘Arsenal’ de Slipknot, la nueva canción que desata comentarios

El peso internacional de Slipknot es indudable. La fanaticada de esta banda se ha convertido en una de las más fieles y apasionantes del mundo del nu metal.

Sin embargo, en tiempo reciente la banda ha atravesado algunos cambios que han sorprendido a sus fans. Una de ellas fue, sin dudas, la salida de Sid Wilson del grupo.

El papel de este miembro en la banda fue apreciado por sus fans por varios años. Wilson destacó sobre todo por tratarse de uno de los integrantes fundadores de Slipknot.

Esta salida ha causado sorpresa entre los fans del grupo. La banda parece entrar a una nueva era del sonido. De hecho, esta innovación ha quedado demostrada en ‘Arsenal’, el último sencillo de Slipknot.

La agrupación de Iowa inicia una nueva etapa musical, y el gran inicio de esta novedosa etapa se da con ‘Arsenal’, una canción sorprendente.

Este lanzamiento fue uno de los más comentados del nu metal de este mes. Hubo varios comentarios, con algunos seguidores que han considerado que esta canción como un cambio llamativo, mientras que para otros fue un sonido inesperado.

De acuerdo con los fanáticos de Slipknot, esta canción es un lanzamiento que sorprende de forma llamativa, en lo que puede ser un nuevo comienzo sonoro para el grupo.

Rumores de nueva gira

La sorpresa ha sido notoria, y de hecho, ha resonado incluso de mayor forma por darse en medio de fuertes rumores de una nueva gira por parte de la banda que tendría a Latinoamérica presente.

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Varios países del continente tendrían la posibilidad de volver a ver a este grupo. De hecho Colombia estaría entre los países candidatos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la banda, al menos de momento.

Lo cierto es que los fanáticos están emocionados por esta posibilidad, y esperan próximos anuncios por parte del grupo que anhela ver a sus fans internacionalmente.