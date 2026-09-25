Gibson lanza guitarra conmemorativa en homenaje a Gustavo Cerati: precio en Colombia y más detalles

Gustavo Cerati es, sin lugar a dudas, una de las mayores figuras del rock en Sudamérica y en Argentina en las últimas décadas. Este famoso que brilló con Soda Stereo y en solitario ha dejado un legado innegable en la música.

Miles de personas guardan en la memoria a este músico, sobre todo, gracias a su talento indudable. Varios fanáticos recuerdan de manera grata las obras de este argentino, quien falleció hace algunos años.

Los reconocimientos hacia Cerati han destacado de forma notable en los últimos tiempos, no solo por parte de sus colegas, sino también por parte de varias marcas en el rock.

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De hecho, una de las más recientes fue Gibson, gracias al lanzamiento de una guitarra conmemorativa especial para este artista.

Gibson lanza guitarra conmemorativa en homenaje a Gustavo Cerati

Gustavo Cerati es una de las figuras más grandes en la historia del rock en español. El brillo de la trayectoria de este artista es totalmente innegable, gracias a su talento y liderazgo.

Este músico argentino logró el cariño de miles de fanáticos, incluso después de su fallecimiento, especialmente por su canto y su habilidad con la guitarra.

Dicho instrumento fue protagonista junto a Cerati de varios ritmos y solos totalmente históricos. De hecho, Gibson, una de las marcas más reconocidas de guitarras, lanzó un instrumento especial en homenaje a este artista.

A través de su página web oficial, Gibson lanzó el modelo Custom Gustavo Cerati 1965 ES-335. Esta guitarra de color rojo oscuro es una recreación de la original del músico argentino.

Dicho instrumento fue adquirido por Cerati en los ’90’s, y ha aparecido en varios shows especiales protagonizados por este músico, por lo que es fácilmente reconocida por sus fans.

Una muestra de ello es el ‘MTV Unplugged’ de Soda Stereo, y también en producciones individuales como lo es ‘Bocanada’.

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Esta guitarra fue lanzada en el sitio web oficial de Gibson, con un precio oficial de 7.499 dólares, es decir 25.062.589 pesos colombianos aproximadamente. Aun así, este modelo ya está totalmente agotado, gracias al furor que causó entre los fanáticos.

Sin lugar a dudas, esta guitarra es una muestra del gran cariño existente por parte de la industria musical hacia el recuerdo de Gustavo Cerati. Del mismo modo, es notable el amor de sus fans por las obras de este artista que enamoró a varias generaciones.