Polémica por comentarios xenófobos sobre Colombia en ‘The Boys’ generan indignación

La quinta y última temporada de The Boys, disponible en Prime Video, se volvió tendencia en Colombia tras el estreno de su episodios más recientes. La conversación se intensificó especialmente con los capítulos seis y siete, donde espectadores señalaron referencias que consideran problemáticas sobre el país y su representación en la ficción internacional.

En el episodio seis, la trama introduce una secuencia que encendió la discusión en redes sociales. Allí aparece un personaje con supervelocidad que asegura haber viajado desde Estados Unidos hasta Bogotá con el fin de entregar drogas a Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles. La escena se viralizó en plataformas como X y TikTok, donde usuarios reaccionaron casi de inmediato con críticas y debates sobre su contenido.

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A partir de ese momento, la audiencia colombiana volvió a poner sobre la mesa una queja recurrente: la asociación constante entre Colombia, su capital y el narcotráfico en producciones de gran alcance. Aunque Hollywood ha utilizado este recurso durante décadas, muchos espectadores consideran que estas narrativas ya no reflejan la realidad actual del país, que busca fortalecer su imagen desde la cultura, la gastronomía y el turismo.

El momento que encendió la polémica en redes sociales

El malestar aumentó en el séptimo capítulo, cuando Soldier Boy anuncia planes de residir en Colombia, mezclados con alusiones al consumo de drogas, el turismo sexual y el uso del término ‘naciones bananeras’ para la región. El diálogo que encendió la polémica dice:

“Iré a Bogotá, me drogaré y cogeré por todas las naciones bananeras”

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Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Usuarios en redes sociales criticaron lo que consideran una repetición de clichés agotados sobre el país. Mensajes como “Dos menciones de Colombia y ambas son para hablar de drogas y prostitución, se quedaron en los estereotipos” resumieron el descontento de parte del público, que exige representaciones más diversas en las producciones globales.

Analistas de cultura pop señalan que The Boys se apoya en una sátira política extrema a nivel global. Aun así, en Colombia algunos espectadores diferencian entre humor satírico y la reproducción de estigmas que pueden afectar la percepción internacional del país y su industria turística.

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Hasta el momento, Prime Video y los creadores no han emitido comentarios, dejando la controversia abierta entre la audiencia colombiana.