¿Cuándo sale la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026? Fecha posible del anuncio

La expectativa alrededor de la Selección Colombia crece con el paso de los días y una de las grandes preguntas entre los aficionados apunta a la convocatoria definitiva para el Mundial 2026. Luego de revelar una extensa prelista de 55 futbolistas, el técnico Néstor Lorenzo acelera decisiones clave antes del viaje a Estados Unidos, donde el combinado nacional iniciará la recta final de su preparación para la Copa del Mundo.

Aunque la FIFA había fijado un plazo previo (11 de mayo) para la entrega de la nómina provisional, la Federación Colombiana de Fútbol sorprendió al publicar el listado varios días después. Desde entonces, el cuerpo técnico analiza el rendimiento físico y competitivo de cada jugador para reducir la convocatoria hasta llegar a los 26 elegidos que disputarán el torneo internacional.

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El entrenador argentino explicó que la planificación ya comenzó en territorio colombiano. Durante una rueda de prensa, Lorenzo detalló cómo manejará el proceso de concentración y evaluación de los futbolistas que todavía compiten con sus clubes. “vamos a empezar la semana que viene en Medellín con un grupo de 6 o 7, los que vayan terminando van a ir llegando, los demás seguirán compitiendo”.

La idea principal del seleccionador consiste en mantener ritmo de competencia mientras define el grupo final. Por eso, algunos jugadores trabajarán inicialmente en Medellín y posteriormente viajarán a Bogotá, ciudad donde el equipo consolidará la base táctica antes del traslado a Norteamérica.

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¿Cuándo sale la lista definitiva de Colombia para el Mundial 2026?

Además, Lorenzo dejó claro que aguardará hasta último momento por varios nombres importantes. “Los que sigan compitiendo, vamos a esperar hasta el último día que finalicen para estar seguros de que están disponible y bien. Para el 25 o 26 de mayo, vamos a estar con la lista más depurada, de acuerdo a los partidos que vayan jugando. La idea es ir entrenando con los que están para no ir perdiendo forma”.

Con ese panorama, la Selección Colombia tendría prácticamente definida la convocatoria oficial alrededor del 1 de junio -La FIFA oficializará los listados de todas las selecciones el 2 de junio-. Ese anuncio coincidiría con el amistoso frente a Costa Rica en el estadio El Campín, evento que serviría como presentación oficial de los futbolistas elegidos para representar al país en el Mundial 2026.

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La preparación continuará el 7 de junio con otro amistoso internacional frente a Jordania en San Diego. Ese compromiso marcará la última gran prueba para Lorenzo antes del debut mundialista contra Uzbekistán, programado para el 17 de junio. El entrenador pretende llegar a ese encuentro con un once titular consolidado y un grupo completamente adaptado al plan táctico que diseñó para la fase de grupos.