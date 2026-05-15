Curso gratis de IA y ciberseguridad con certificado: dura 8 horas y así puede inscribirse

El Ministerio de las TIC nuevamente abrió una convocatoria para que las personas puedan fortalecer su hoja de vida, aprendiendo sobre todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, IA y ciberseguridad. En esta oportunidad, la oferta académica tiene cursos GRATIS en donde las personas van a poder tener clases de la mano de expertos que los ayudarán a profundizar más en estos temas.

El programa educativo es corto, así que no necesitan mucha disponibilidad de tiempo, pero sí requiere de suma atención por parte de los estudiantes, quienes deberán superar todo el plan de estudios. Además, deberán demostrar que aprendieron sobre los riesgos digitales y el uso adecuado de la IA aplicado en múltiples sectores.

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¿Cómo inscribirse en los cursos GRATIS de IA y Ciberseguridad?

MinTIC y Hewlett Packard presentan este nuevo curso que está disponible para todas las personas en el país que tengan intenciones de aprender un poco sobre este tema. Pero en esta oportunidad, por medio de un curso ágil y accesible, pues está disponible GRATIS para todos los que quieran realizar la inscripción.

Además, el curso va a contar con cuatro clases virtuales en VIVO el próximo 26 y 28 de mayo, después el 2 y 4 de junio desde las 4:00 p.m. y hasta las 6:00 p.m. Quienes hagan parte de todo este proceso serán los que se van a certificar en estos cursos que son respaldados por MinTIC y la importante empresa tecnológica.

Las inscripciones se harán de forma virtual hasta el próximo 22 de mayo del 2026 por medio del portal educativo de AvanzaTEC.gov.co. Son solo 300 cupos con una duración de ocho horas, así que es importante poder contar con el tiempo y llenar todo el formulario de inscripción en los tiempos respectivos.

Recuerde que debe llenar el formulario de inscripción con sus datos personales, que serán los mismos que va a tener el certificado de estudios que se emita tras finalizar el programa educativo. Además, todos los detalles de horarios, página de conexión a clases en vivo, entre otros, se enviarán directamente por correo a cada estudiante.