Hora y dónde ver EN VIVO HOY Millonarios vs. Patriotas por la Copa BetPlay

La Copa BetPlay I-2026 continúa su curso y este viernes tendrá uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha del grupo B. Millonarios visitará a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja, un escenario históricamente complejo por la altura y por el rendimiento competitivo del conjunto boyacense cuando juega en casa. El compromiso comenzará a las 6:00 p.m. y contará con transmisión de Win+.

El equipo capitalino llega con confianza después de haber iniciado su participación con una victoria ajustada frente a Llaneros. El cuadro azul se impuso 1-0 gracias a una anotación de Leonardo Castro, delantero que aparece dentro de la convocatoria para el viaje a Tunja. El cuerpo técnico mantiene la expectativa de sostener el buen momento y sumar tres puntos que acerquen al club a la siguiente ronda del campeonato.

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Millonarios afronta esta edición de la Copa BetPlay con la obligación de responder tras quedarse por fuera de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. El club bogotano, que comparte esa situación con Deportivo Cali e Independiente Medellín, encontró en este torneo una oportunidad clave para recomponer el semestre y volver a competir por un título oficial.

La llegada de Fabián Bustos también ha marcado una nueva etapa para el conjunto ‘embajador’. El entrenador argentino asumió recientemente el mando y ya empezó a imprimir su idea futbolística en un plantel que necesita resultados inmediatos. El duelo contra Patriotas representa una prueba importante para consolidar el funcionamiento colectivo y fortalecer la confianza de cara a los próximos compromisos.

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¿Cómo va Millonarios en la Copa BetPlay I – 2026?

En la tabla del grupo B, Millonarios ocupa actualmente la segunda posición con puntaje perfecto, aunque con un partido menos debido a que descansó durante la primera jornada. Esa situación convierte el encuentro de este viernes en una gran oportunidad para alcanzar el liderato y empezar a marcar diferencias frente a sus rivales directos.

Patriotas, por su parte, intentará aprovechar la localía y las condiciones de Tunja para frenar a uno de los equipos con mayor presión mediática del torneo. El conjunto boyacense sabe que sumar en casa puede resultar determinante en una zona que promete mantenerse equilibrada hasta las últimas fechas.

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El compromiso promete intensidad desde el inicio. Millonarios necesita confirmar su candidatura en la Copa BetPlay, mientras Patriotas busca dar un golpe de autoridad ante su afición y complicar el panorama de los capitalinos en el grupo B.