¿Adiós a ‘Stranger Things’ de Netflix? Creadores de la serie abandonan la plataforma de streaming

Desde su estreno en 2016, Stranger Things se convirtió en una de las series más vistas de la última década. La serie, ambientada en los años 80 y con una mezcla de ciencia ficción, terror y nostalgia, logró conquistar a millones de espectadores en todo el mundo y consolidarse como una de las franquicias más exitosas en la historia de Netflix.

Con cuatro temporadas disponibles, la historia de Hawkins se prepara para su desenlace. Netflix estrenará la quinta y última temporada en noviembre de 2025, dividiéndola en tres partes: la primera el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y el cierre final el 31 de diciembre.

Sin embargo, a pesar del éxito de la serie, sus creadores, Matt y Ross Duffer, decidieron despedirse de Netflix por una larga temporada. Según The Hollywood Reporter, los hermanos firmaron un contrato exclusivo de cuatro años con Paramount.

El acuerdo contempla que los Duffer escriban, produzcan y dirijan películas de gran escala, así como series originales para la plataforma.

¿Saldrá ‘Stranger Things’ de Netflix tras la salida de los Duffer?

La respuesta es no. Aunque los hermanos Duffer dejarán de trabajar en exclusiva con Netflix, seguirán vinculados a la plataforma como productores de varios proyectos, incluyendo dos nuevas series y posibles desarrollos futuros dentro del universo Stranger Things.

Antes de su salto a Paramount, Matt y Ross Duffer se encargarán del estreno de la quinta temporada y continuarán expandiendo la franquicia de ‘Stranger Things’.

El primer derivado confirmado es Stranger Things: Relatos del 85, una serie animada que llegará en 2026. También tienen pendientes de lanzamiento las producciones Something Very Bad Is Going to Happen y The Boroughs, ambas ya rodadas y listas para su estreno en Netflix.

La cuarta temporada, estrenada en 2022, todavía figura en el quinto puesto del ránking histórico de lo más visto en la plataforma, solo por detrás de El juego del calamar y Merlina. Con este legado, todo apunta a que el vínculo entre Netflix y Stranger Things continuará, incluso después de que sus creadores inicien una nueva etapa creativa en Paramount.