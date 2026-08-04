Así están las llaves de la Copa Sudamericana 2026 OCTAVOS DE FINAL: Fechas de los partidos

Avanzan los torneos internacionales y en esta oportunidad en la Copa Sudamericana solo queda un equipo colombiano, Santa Fe, que tiene que seguir demostrando que tiene todo para poder seguir en el campeonato. Además, en caso de que llegue a la final, este tendría que jugar en Barranquilla en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que ya está siendo arreglado para el gran evento deportivo.

En este momento, el torneo se encuentra en la fase de octavos de final y cada equipo tendrá solo dos oportunidades para sumar, demostrando que merecen avanzar a la siguiente fase. Pero esto no es nada fácil, teniendo en cuenta que hay varios equipos de Argentina y Brasil que se encuentran aún activos en la competencia.

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Los octavos de final de la Copa SUDAMERICANA se van a jugar el próximo 11 y 20 de agosto del 2026. Después, los cuatro equipos que sigan en competencia tendrán que jugar los cuartos de final, en una etapa definitiva para estar más cerca de la gran final.

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Llaves oficiales de la Copa Sudamericana 2026