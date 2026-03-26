Dos grandes videojuegos que se estrenan este 26 de marzo: ‘Life is Strange’ y más

La industria de los videojuegos se prepara para grandes emociones este 26 de marzo. Miles de ‘gamers’ podrán disfrutan de varios lanzamientos próximamente, con los que se estremecerá el entretenimiento desde las consolas.

Tal y como ha sucedido desde el inicio de 2026, la expectativa es total, sobre todo ante los estrenos que prometen estremecer al ‘gaming’ con títulos absolutamente brillantes.

Este mismo jueves, de hecho, se lanzan dos de los videojuegos más esperados del año, y aquí les contamos de cuales se trata, y en qué plataformas puede disfrutarlos.

Dos grandes videojuegos lanzados HOY 26 de marzo

Sin lugar a dudas, la industria de los videojuegos se prepara para un año lleno de emociones brillantes. Varios títulos llegan con la ambición de presentar entretenimiento sin fin para los amantes del ‘gaming’.

Gran parte de la atención y las miradas de la industria de los videojuegos en la actualidad está enfocada en la salida de GTA VI, la cual está pautada para el 2027.

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No obstante, en este año también habrá lanzamientos brillantes, y de hecho, este mismo jueves se llevaron a cabo 2 de los más notables.

El primero de ellos es, nada más y nada menos que, ‘The Life Is Strange: Reunion’. Esta icónica saga estremeció al ‘gaming’ durante la década pasada, gracias a su estilo ‘indie’.

Sin embargo, luego de otras entregas, los fanáticos podrán disfrutar del regreso de Max y Chloe, las dos protagonistas centrales de esta saga.

Este título se lanza este 26 de marzo, y podrá ser disfrutado en Nintendo Switch 2, Xbox Series X, PlayStation 5 y PC.

En segundo lugar, pero no menos importante resalta ‘Screamer’. Un título clásico del ‘gaming’ recibe un ‘reboot’ en este 2026 y lo hace por todo lo alto para la nueva generación.

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En este caso se trata de un título de carreras, que ha generado gran expectativa desde su gran anuncio en 2024. Luego de mucha espera, esta reedición llega este 26 de marzo, y lo hará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

Más detalles sobre el precio de estos títulos y su lanzamiento pueden ser encontrados en la tienda virtual de cada una de las plataformas en las que están disponibles desde este mismo jueves.